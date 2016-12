Fatos curiosos da história | Ano novo

O primeiro ano novo do calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países atualmente, foi comemorado há cerca de 4.000 anos na Antiga Babilônia.

Em 31 de dezembro de 1907 surgiu como sucessora dos fogos de artifício em Nova Iorque, a chamada bola que cai no Times Square. A bola desce cerca de 43 m em 60 segundos em um mastro especialmente projetado. O acontecimento tem início às 23:59 do dia 31 dezembro e termina à meia-noite quando registra o início de um novo ano.

Na Itália, é tradicional as pessoas vestirem roupa interior vermelha para trazer sorte para todo o ano.

Comer lentilhas na ceia de ano novo para trazer abundância, também é uma tradição italiana.

Em vários países da América Latina, são feitos bonecos que representam o ano velho, que são queimados no dia 31 de dezembro.

Na Espanha, os sinos tocam 12 vezes à meia-noite, a tradição é comer uma uva cada vez que o sino toca, para trazer sorte aos seguintes doze meses.

O hábito de pular sete ondas na passagem de ano no Brasil vem da Umbanda. O sete é um número significativo no candomblé, e segundo algumas versões cada pulo está relacionado a um orixá e a maré simboliza o contato com a divindade mãe de todos os orixás, a Iemanjá.

Vestir branco também tem raízes africanas, no candomblé o branco é a cor do orixá Oxalá, também chamado Rei do Pano Branco.

Na Dinamarca, durante a contagem regressiva para o ano novo, a tradição é subir em cadeiras ou sofás para pular com a passagem de ano.

Na Grécia o costume são os jogos de cartas ou dados tanto nas casas quanto em bares e cafés.

Assim como em algumas regiões da Itália, na África do Sul são jogados objetos velhos pela janela, incluindo eletrodomésticos e móveis.

Uma das tradições russas de ano novo consiste em, chegada a meia-noite, escrever rapidamente um desejo em um papel, queimá-lo, jogar as cinzas na taça de champanhe, e bebê-la para que o desejo seja cumprido.

Fatos Curiosos da História

Locução: José Eduardo Bernardes

Produção e Sonoplastia: Mauro Ramos