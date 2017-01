En el 2017, la lucha decisiva será por las 'Directas Ya', dice Ricardo Gebrim

Con la posibilidad de una elección presidencial indirecta, caso el ya desgastado Michel Temer (PMDB) renuncie a su cargo, la lucha de los movimientos populares debe estar centrado en el debate por las elecciones generales. La evaluación es el abogado Ricardo Gebrim, coordinador nacional del movimiento Consulta Popular, que conforma el Frente Popular Brasil.

"Nosotros defendemos de forma intransigente que se realicen [elecciones] ‘Directas Ya’, porque esta es la única manera de restablecer la soberanía popular", dijo.

En este contexto, Gebrim puntúa que las autoridades deben defender la candidatura del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) a la presidencia en 2018. Para él, la penalización de Lula y la imposibilidad de él participar en los comicios es el "eslabón frágiles " de los sectores que apoyaron la destitución del PT, Dilma Rousseff Colocando al 2016 en perspectiva, el abogado cree que el año resultó en una derrota importante para la clase obrera y los sectores populares.

"Me gustaría decir que tuvimos una pérdida de carácter estratégico, ya que, por su profundidad y seriedad, nos coloca en una situación de defensiva estratégica en los próximos años", dijo.

Echa un vistazo a la entrevista completa.

Brasil de Fato - Este año se caracterizó por el juicio político y pérdidas significativas de la izquierda en las elecciones. ¿Cuál es el significado político del 2016?

Ricardo Gebrim - Fue un año muy decisivo en nuestra historia. Un año en el que se consumó una golpe que tiende a tener un pesado y largo efecto histórico para nosotros y trae una segunda oleada neoliberal, como en la década de 1990 pero, más que esta ola neoliberal, está claro que este movimiento traerá cambios en el funcionamiento del propio Estado. Estos cambios ya están en marcha y caminan en el sentido de vaciar los márgenes democráticos del estado brasileño. Es decir, el gobierno de los bancos. La aprobación de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del techo de gasto, que retira del control del gobierno toda la parte del presupuesto, es un elemento de este proceso. Es decir, el próximo gobierno electo ya no tendrá la capacidad de disponer para la educación, la salud y ya está completamente atrapado en la lógica del mercado financiero, más que en situaciones anteriores.

Además, están vaciando Petrobras, recortado y dividido. El BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social], se convertirá en un mecanismo que induce en la economía, también se está vaciando con las medidas que ya han sido realizados por el Gobierno Temer. Y tenemos una serie de empresas nacionales, tales como las grandes empresas constructoras como Odebrecht, que eran las empresas que participaron en sectores estratégicos, pero que hoy están comprometidas en este proceso.

Los márgenes democráticos del estado brasileño serán muy reducida y vamos a enfrentar una fuerte ofensiva neoliberal, con privatización, al igual que la década de 1990, y la reducción de los derechos laborales con mucha más intensidad - como la reforma de las pensiones, las negociaciones sobre lo legislado y los cambios en las horas de trabajo. Así que este fue un año que, para nosotros, significó una gran derrota para la clase obrera y los sectores populares. Yo diría que tuvimos una pérdida de carácter estratégico, ya que, por su profundidad y seriedad, nos coloca en una situación de defensiva estratégica en los próximos años.

Este año también fue testigo de una inestabilidad institucional y la tensión entre los poderes legislativo y judicial, que se hizo más amplia abierta al final del año. ¿Cuál es su evaluación de esta situación? Esta diferencia se intensificará el próximo año?

Estamos en presencia de un surgimiento de un estamento burocrático del Estado. Este estamento, que jugó un papel decisivo en el golpe del 2016, está formado por los sectores de la policía federal, los sectores del Ministerio Público y el Poder Judicial que están en la Operación Lava Jato [que investiga casos de corrupción en la petrolera pública Petrobras] De hecho, ha actuado más como partido político, ya que ha presentado propuestas tales como los llamados "Diez medidas contra la corrupción"; viene defendido una serie de medidas que retiran derechos y crean un estado de excepción. Por lo tanto, me he referido a ellos como el "Partido de la Lava Jato."

Y es de notar que, en la lucha de este sector con los parlamentarios del Congreso Nacional, que se consolidó con el último episodio de Renan Calheiros, la Red Globo está claramente alineada con el "Partido de la Lava Jato." Esto demuestra que el Globo, portavoz de la burguesía que tiene fuerte interés en la ola neoliberal, está interesado en asociarse con aquellos que pueden promover un estado de excepción.

El "Partido de la Lava Jato" es quien puede ofrecer hoy en día, delante de esta situación política de Brasil, un estado de excepción - importante suprimir los trabajadores y sus organizaciones populares, sindicatos, movimientos estudiantiles y los movimientos campesinos, que no van a aceptar pasivamente esta reducción derechos.

Las grandes movilizaciones de 2016 llevaron a miles a las calles. Pero aún así, no fueron suficientes para detener orientaciones prioritarias de los frentes de izquierda, como el PEC 55. ¿Cuál es su evaluación de las manifestaciones y por qué, desde este punto de vista, no tuvieron éxito?

Un elemento principal que no ha intervenido y se puede hacer una diferencia en la correlación de fuerzas y puede cambiar la política dada, es la clase obrera. Este sector no ha entrado en la lucha, apenas participaron mediante sus sindicatos. Pero es él quien puede detener la producción, que tiene fuerza social para cambiar la correlación de fuerzas y poner un nuevo nivel de la lucha contra el golpe.

Así que creo que en este momento no hay nada más decisivo como la llegada a la escena del sector organizado. Y esta entrada está estrechamente ligada a la comprensión de lo que está sucediendo ahora, como la reforma de las pensiones, la retirada de los derechos laborales … Todo esto se puede garantizar la entrada de estos sectores organizados.

¿Y por qué aún no ha entrado en la escena? ¿Cuál es su evaluación Diálogo izquierda a este sector?

La clase obrera y otros sectores no entraron en escena porque ellos no se vieron representados por el gobierno de Dilma. Ellos no entendieron claramente por qué movilizarse en contra de este proceso en curso [la destitución de Dilma]. Debido a que, en el último año del gobierno de Dilma, se hizo el ajuste fiscal y esto genera mucha confusión y creo impedido que muchos trabajadores entienden claramente lo que estaba en juego.

Sin embargo, creo que esto está empezando a cambiar ahora, especialmente con la reforma del sistema de seguridad social y laborales. Creo que hay mucha presión muy grande para, inclusive, sacar a Temer. A partir del 2 de enero, cuando son capaces de mantener las elecciones indirectas, es probable que lo fuercen a renunciar y aprovechen para elegir indirectamente a alguien que es más fiable en estos sectores.

El "Fuera, Temer", fue la consigna de los frentes de izquierda que formaron en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las perspectiva de las elecciones generales?

Nosotros defendemos de forma intransigente que de realicen elecciones directas ya, porque esta es la única manera de restablecer la soberanía popular. Sabemos muy claramente que una parte necesaria del golpe es tratar de inhabilitar la candidatura de [el ex presidente] Lula - es parte de ese proceso. Yo diría que este es un punto que tenemos que luchar. Ellos tienen un tiempo limite y no pueden dejar que la inhabilitación del Presidente Lula llega al final de 2017. La defensa de su candidatura y que se anticipa como un candidato es importante en la lucha y confrontación golpe.

Ahora nos estamos dando cuenta de que empieza a ser trazada la salida de Temer, no es algo sencillo y fácil, hay que pulsar una renuncia. Pero creo que las articulaciones y conspiraciones de muchos nombres que surgen - y en este momento yo diría que el nombre más probable es el nombre del ex ministro Nelson Jobim [actualmente asesor de BTG Pactual] - será coser a través de elecciones indirectas. Así que el gobierno consolida el golpe y mantiene su programa, pero contrarresta el gobierno Temer desgaste y aislamiento porque hoy su carácter golpista, lo lleva a tener una situación total de la inestabilidad.

En resumen, en su opinión, ¿cuáles serían las principales directrices en el corto plazo para el próximo año? El Frente Popular Brasil ha planteado con mucho énfasis, además de luchar por "Ni un derecho Menos" y "Fuera, Temer", por la cuestión de la "Elección Directa Ya". Tenemos que ser muy claros que aunque esta bandera tiene que ser construido poco a poco, se están destruyendo todo el pacto y todos los derechos conquistados en la Constitución de 1988.

Así que no sólo necesitamos elecciones directas que restauran la soberanía del pueblo, pero necesitamos una amplia soberano constituyente y para decidir sobre toda una serie de preguntas. Pero para mí, la decisiva batalla de 2017 en el campo de la política es la lucha, no sólo para las "elecciones directas Ahora", sino para luchar, sin tener en cuenta las preferencias de candidatura, para que no inhabiliten a la candidatura de Lula porque su penalización es evidente como parte fundamental y necesario del golpe de estado