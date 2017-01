PM ameaça despejar cerca de 300 famílias sem ordem judicial, em São Paulo

Cerca de 300 famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que ocuparam uma área particular no bairro do Morro Grande, zona norte de São Paulo, na noite desta sexta-feira (13), estão sendo ameaçadas de despejo pela Polícia Militar na manhã deste sábado (14).

Segundo militantes da organização, os policiais do 18° Batalhão chegaram ao local sem nenhuma ordem judicial, deram voz de prisão a 30 pessoas e apreenderam celulares para que a ação não fosse filmada.

A PM chegou ao local acompanhada do proprietário do terreno, que o mantém vazio com o propósito de especular sobre a área, segundo o MTST. O terreno tem R$ 1 milhão de dívidas vencidas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os policias também estão obrigando os sem-teto a permanecerem na calçada sob um forte sol, inclusive idosos e crianças.

Procurado pelo Brasil de Fato, o 18° Batalhão não deu nenhuma resposta sobre o caso.