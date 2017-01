Blog feminista brasileño es censurado después de ataques machistas

Denuncias en masa organizadas por grupos de odio en la internet causaron que el blog "Escreva Lola Escreva" [Escriba Lola Escriba], de la activista feminista Lola Aronovich, tenga varias publicaciones censuradas por Google en la última semana. Con nueve años de existencia, el blog es una plataforma de referencia sobre cuestiones de la lucha feminista en Brasil.

Las tentativas de boicot al blog, sin embargo, no comenzaron ahora. Lola, que es profesora de Literatura en Lengua Inglesa en la Universidad Federal de Ceará (UFC), sufre agresiones y amenazas hace años. En relato en la página, ella cuenta que uno de esos grupos, que constituyó un chan online — foro anónimo que cualquier usuario puede acceder —, la persigue y la amenaza hace seis años y está siendo investigado por enviar un e-mail al rector de la UFC afirmando que, en caso de que ella no fuera despedida, cometerían un atentado en la universidad.

La plataforma fue restaurada apenas en la noche del viernes (13), luego de pedidos de explicaciones hechas por la autora a Google. Las denuncias causaron que imágenes del blog comenzaran a desaparecer, siendo sustituidas por signos de exclamación.

Luego en el inicio de las acciones, lectores de Lola se solidarizaron y comenzaron a enviar mensajes de apoyo. Por medio de Twitter, varias personas cuestionaron la medida de Google de retirar del aire un blog sin estudiar debidamente el caso, alegando que la medida fue un ataque a la libertad de expresión. En entrevista con Brasil de Fato, Lola explicó el proceso para restaurar la cuenta y como ha sido su militancia a lo largo de los años.

BdF — ¿Cuál fue la justificación que el equipo jurídico de Google le dio cuando dijo que restablecería la cuenta y las imágenes retiradas?

Lola — Él dijo que mi cuenta fue removida y casi todas as imágenes también porque había imágenes de abuso sexual infantil en el blog, y que ellos eran extremamente severos cuanto a eso. Pero que, mirando el contexto, vieron que la imagen estaba cubierta y que era una denuncia (justamente relacionada al mismo chan que hizo el script para denunciarme en masa. Ellos si postean pornografía infantil, yo no) y, por lo tanto, iban a restablecer la cuenta y las imágenes, pero no aquella. No entendí como, solo por causa de una imagen cubierta, de denuncia, en medio de un blog con más de 60 mil imágenes, Google optó por prácticamente borrar el blog entero, incluyendo la cabecera, que tiene una foto de cuando yo era niña.

¿Cómo fue el proceso de contacto hecho por usted con Google hasta que ellos resolviesen restablecer todo?

Apenas ellos suspendieron mi cuenta, envié una solicitud explicando la situación (que mi blog estaba siendo blanco de denuncias en masa vía script venidas de criminales misóginos). Pero, dos días después, ellos respondieron manteniendo la remoción de la cuenta. Solo con mucha movilización de tanta gente es que conseguimos que el problema llegase a humanos de Google, no a robots. Mucha gente envió e-mails y tuits al presidente de Google Brasil, al vicepresidente internacional de Google. Sin embargo, Google se mantuvo en silencio por mucho tiempo. Fue un dolor de cabeza que duró casi una semana y que, si hubiese sido tratado por humanos, y no por robots, podría haber sido resuelto rápidamente.

Además de este reciente ataque, en estos nueve años de blog usted recibió gran cantidad de ofensas y amenazas de muerte. ¿Cómo lidia con eso?

Las amenazas de muerte, violación, tortura, atentados, extendidas inclusive a mi familia, son diarias. Yo no me debería acostumbrar, porque es horrible, pero es inevitable: la gente se acostumbra. Al final, son seis años. En realidad yo sé que ellos no harán nada, porque encima de todo son cobardes. Sólo quieren aterrorizar mismo. Yo no tengo miedo de ellos. Intento llevar mi vida con buen humor porque, para vidas infelices y mediocres, bastan las de ellos. Y no me afecto, porque yo sé quien soy y sé quienes son ellos y lo que representan — el más puro atraso, prejuicio, retroceso, fracaso.

¿Alguno de los boletines de ocurrencia (BO) [denuncias a la policía] que usted hizo contra los agresores tuvo efectos?

No, nunca. El primer BO lo hice en enero de 2012 y el más reciente, el noveno, en setiembre de 2016. Boletín de ocurrencia no sirve para nada. Es como dijo un abogado que de vez en cuando me acompaña a la delegación de policía: es una forma de transferir la responsabilidad para quien tiene algún poder de resolver la situación. Es decir "mi parte ya la hice". Las personas tienen la impresión de que hacer BO resuelve alguna cosa, tanto que la primera pregunta que hacen al saber de una nueva amenaza es "Ya hizo BO?" Y es imposible hacer un boletín por cada amenaza porque, como ya dije, son diarias. Yo tengo más que hacer que estar yendo a la delegación de policía cada vez que soy amenazada. Si tuviera algún efecto, por lo menos…

¿Qué significa ese odio destilado contra las feministas?

Ellos odian a las mujeres, negros, homosexuales. Muchos de los "mascus", abreviación para masculinistas, son neonazis. Son de extrema derecha. Ellos persiguen personas así, cotidianamente. Es su misión de vida. Por las activistas, ellos sienten más odio aun, porque nosotras los denunciamos, los combatimos. Nosotras somos las mujeres fuertes, empoderadas, aquellas que ellos más detestan. Y ellos tienen miedo de nosotras, porque conocen nuestro poder. Cierro con Eduardo Galeano: "El machismo es el miedo de los hombres de las mujeres sin miedo".

¿Qué te motivó, en ese entonces, a crear un blog para discutir, especialmente, la agenda de las mujeres?

Yo siempre fui feminista, desde los 8 años de edad. Entonces la cuestión de derechos iguales, de género, siempre fue importante para mi y se manifiesta en todo que escribo. Pero considero mi blog un blog personal, tiene hasta mi nombre en el título. Y ni todo lo que tiene el blog está ligado a pautas feministas. Sin embargo, yo colaboro con textos para internet hace tiempo, desde 2000, y, cuando yo colaboraba con otros sites, pensaba que quería tener mi propio blog, para tener total libertad editorial. E inicié mi blog en enero de 2008. Desde el inicio, siempre que hablaba de feminismo, lo que era frecuente, venía gente queriendo conversar, saber más. Yo había acabado de leer el excepcional "El Mito de la Belleza", de Naomi Wolf, y cuando comencé a hablar de aceptación del cuerpo, también apareció mucha gente interesada.

Nosotras sabemos que la militancia feminista está presente en los más diversos espacios, entre ellos el virtual. ¿Qué importancia cree usted que tiene la militancia virtual hoy?

La militancia virtual no substituye a la militancia presencial, del día a día. Pero seria absurdo que un colectivo presencial no aproveche la tecnología a su alcance para divulgar y planear sus acciones. Por lo tanto, son complementarios. La militancia virtual acostumbra ser más rápida para responder a cuestionamientos y para denunciar actos y discursos machistas. Y tiene el poder de ser más abarcativa, consigue llegar a mucha más gente. Sin embargo, precisamos urgentemente realizar acciones presenciales enormes aquí en Brasil, como Ni Una Menos [campaña contra el feminicídio]. Las varias protestas Ni Una Menos en Brasil aún está lejos de atraer a la opinión pública, como acontece en Argentina y en otros países.

¿Cómo anda la lucha feminista en Brasil?

La lucha está fuerte, tenemos influencia. Pero, cuanto más crecen los movimientos feministas, más crece también la reacción virulenta al feminismo. Los conservadores reaccionan con gran odio a nuestra lucha. Y es un combate desigual, cobarde, ya que, mientras nosotras tenemos rostro, nombre, dirección, ellos se esconden detrás de fakes.

¿En su percepción, el actual escenario político contribuye para la permanencia de ese odio contra las feministas, las mujeres y los grupos que luchan por reconocimiento en general?

Sin duda. La consolidación de la candidatura del diputado [de extrema derecha Jair] Bolsonaro, el golpe reaccionario y el derrocamiento del PT, la elección de Trump en los EE.UU., el plebiscito en favor del Brexit, todo eso dio un enorme ánimo a los conservadores. Imagine que usted es un reaccionario troll que pasa el día atacando feministas, mujeres, negros, gays, y ahí usted ve que, de repente, tiene un candidato a presidente haciendo eso en la TV y en los periódicos, sin disfraces, sin rodeos, sin vergüenza. Y el tipo encima es electo para el cargo más poderoso del planeta! Claro que ese troll reaccionario se siente validado. Ellos aun no abandonaron sus máscaras porque son cobardes, pero renovaron sus fuerzas. 2016 fue su año. E incluso dentro de la izquierda, tener un escenario nacional e internacional tan a la derecha también es penoso para las feministas, porque buena parte de los hombres de izquierda acostumbra ver nuestra lucha como algo secundario, en la línea de "primero la revolución, después vemos la cuestión de las mujeres, negros, LGBT, ahí". Es por eso que necesitamos luchar más que nunca.

*Traducción: Pilar Troya