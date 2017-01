2017: "É preciso não ter medo. É preciso ter a coragem de dizer"

Depois de já não acreditar que 2016 acabaria, finalmente chegamos em 2017! Esse ano que passou nos deixa uma série de desafios para avançar na construção de um país mais justo e democrático através do avanço de um Projeto Popular para o Brasil.



Entrando em um ano novo com um presidente não eleito e com o avanço de medidas conservadoras (como as reformas do Ensino Médio e da Previdência) que atingem diretamente a classe trabalhadora, o jornal Brasil de Fato também recomeça neste ciclo com novos desafios.



Mais que nunca, ousar dizer será nossa missão. Comunicar ao povo pernambucano a realidade dos golpes: este compromisso é o que nos manterá existindo. Mas nem só de denúncia vive nosso jornal, e assim como na nossa edição nº1 (que foi às ruas no dia 15 de abril de 2015) que registrava em sua capa a ocupação das ruas pernambucanas em defesa da democracia, também queremos continuar multiplicando nossos encontros de resistência e luta que acontecem cotidianamente em todo território deste leão do norte, mas que a mídia comprometida com o grande capital insiste em ignorar e fazer com que nosso povo acredite que não lutamos.



Nossa cultura é resistência, e também pretendemos permanecer defendendo e valorizando os sons, as cores, os cheiros, as letras, os saberes que constroem nossa identidade e dá essa energia colorida de quem não desiste o ano inteiro!



Mas para nos firmarmos cada vez mais como um instrumento precisamos chegar em mais casas, sermos carregados e lidos por novas pernambucanas e novos pernambucanos! Ainda em dezembro de 2016, lançamos nossa campanha de assinaturas. Nosso jornal permanece popular e gratuito e esta estratégia configura-se numa alternativa também de colaboração ao financiamento tão necessário para reprodução e ampliação do nosso alcance.



É preciso ter coragem e queremos mais. Poder dizer mais vezes e dar conta da nossa conjuntura numa velocidade maior aponta um dos nossos grandes desafios deste segundo ano de vida: começarmos a circular semanalmente do sertão ao litoral.



As lutas contra o golpe, pelos direitos e em defesa da democracia precisam ser cada vez mais fortes e organizados e o fortalecimento deste instrumento de comunicação das classes populares é tarefa de todas as lutadoras e todos os lutadores! É tarefa sua que recebe sempre ou pela primeira vez este jornal e que se vê nele e na realidade apontada.