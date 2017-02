Privatizar CEDAE é proposta indecorosa de Pezão

Coluna

Estado do Rio enfrenta crise de responsabilidade de Sérgio Cabral e de Pezão

O Estado do Rio de Janeiro vive os efeitos de uma crise desencadeada pelo ex-governador Sérgio Cabral e que se acirrou com a dupla Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles, que ocupou o posto principal quando do afastamento do titular por alguns meses para tratamento de saúde.

Agora Pezão, que conduziu o Estado para uma situação insustentável, quer que os servidores públicos paguem a conta da terra arrasada. E de quebra aparece o aposentado do Banco de Boston e atual Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, colocando no pacote das maldades a CEDAE, proposta aceita de bom grado por Pezão.

É a forma, indecorosa, diga-se de passagem, que os responsáveis pelo atual estado dramático de coisas encontraram para continuar o retrocesso no país. Como força de apoio fundamental aparece a mídia comercial conservadora com mentiras e meias verdades diárias para enganar incautos que também sofrem as consequências das propostas de Meirelles.

Mas a lista dos apoiadores segue, de vento em popa, como, por exemplo, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nada mais nada menos do que o peemedebista Jorge Picciani, o que, convenhamos, representa uma desgraça só. E Picciani é o tipo do político que tem rabo preso e é capaz de tudo para agradar quem pode protegê-lo de ações judiciais.

Esse é em linhas gerais o quadro dramático que vive o Estado do Rio de Janeiro e também o Brasil, hoje entregue a sanha de figuras como, entre outras, Michel Temer, Henrique Meirelles, Eliseu Padilha, Moreira Franco e outras do gênero que envergonham o Brasil. E isso depois de ter passado por Sérgio Cabral e sua patota, cujos auxiliares mais próximas estão também presos em Bangu.

Toda população deve manifestar repúdio

É preciso com a máxima urgência encontrar uma estratégia comum para frear as medidas que estão sendo adotadas pelos governantes golpistas e usurpadores responsáveis pela entrega a grupos estrangeiros do que ainda resta das riquezas brasileiras. No Estado do Rio de Janeiro, toda a população, não apenas os servidores devem manifestar repúdio aos responsáveis pelo atual estado de penúria.

Ah, sim, como demonstração inequívoca dos absurdos cometidos pela mídia comercial conservadora, vale o registro de matérias diárias mentirosas como as sustentadas pela Rede Globo segundo a qual a Previdência está deficitária ou pela Bandeirante se concentrando na reforma trabalhista proposta pelo governo ilegítimo, que tem por objetivo atingir ainda mais os trabalhadores brasileiros.

Mário Augusto Jakobskindi é jornalista, integra o Conselho Editorial do Brasil de Fato-RJ, escritor, autor, entre outros livros de Parla - As entrevistas que ainda não foram feitas; Cuba, apesar do Bloqueio; Líbia - Barrados na Fronteira e Iugoslávia - Laboratório de uma nova ordem mundial.