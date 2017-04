Entenda "por que as tarifas de ônibus aumentam tanto em SP"

Meu nome é Michele, eu tenho 22 anos e eu queria saber por que as passagens de ônibus aumentam tanto em São Paulo.

Oi, Michele, eu sou Rafael Calabria, pesquisador em mobilidade urbana do Idec, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. De fato, essa discussão da tarifa é sempre tratada como inevitável, os aumentos ano após ano. Essa discussão no Brasil é bastante recente. Só uma lei federal de 2012 trouxe diretrizes para as prefeituras discutiram a forma de remuneração das empresas de ônibus e também buscarem outras formas de financiamento para a reduzir a tarifa. Buscar subsídios, algumas taxas, ter a possibilidade do pedágio urbano, para que a prefeitura consiga baixar a tarifa para o usuário final. Mas essa é uma discussão muito recente e a prefeitura de São Paulo não começou ela ainda, por isso que no começo do ano agora aumentaram a tarifa e o que estava para aumentar era só a tarifa de integração. A opinião do Idec é que isso é mais injusto ainda, porque esse aumento afeta os usuários que moram mais longe do centro, mais longe dos postos de trabalho que, de fato, já tem as viagens mais longas, mais desgastantes e mais demoradas. Esse aumento está afetando principalmente os moradores das periferias da cidade. A gente identificou que, entre os moradores que fazem a integração de ônibus e trem na cidade, quase 50% estão na zona leste e outros quase 20% estão na zona sul, ou seja, são os moradores da periferia que estão sendo mais impactados com esse aumento da integração. E no mês que vem vai ter a discussão da licitação dos ônibus aqui em São Paulo e o Idec vai tentar pautar a questão da tarifa. Buscar que a licitação tenha esses dispositivos para que a prefeitura busque outras formas de financiamento para baratear a tarifa.

Edição: Brasil de Fato