Ouça a íntegra dos programas Brasil de Fato de SP e PE

A sétima edição do Programa Brasil de Fato em rádios de PE e SP foi ao ar neste sábado (22). Entre os principais destaques está a participação de cerca de 25,5 mil pessoas nas ações da Jornada Nacional de Luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que ocorre todos os anos, o chamado Abril Vermelho.

Mais detalhes sobre essas ações, que têm como objetivo reposicionar a pauta da reforma agrária na agenda do país, foram apresentados no Programa Brasil de Fato em rádios de São Paulo e Pernambuco.

Na edição de SP os ouvintes conferiram o segundo capítulo do radiodocumentário sobre os 21 anos do Massacre de Eldorado dos Carajás. No dia 17 de abril de 1996, no estado do Pará, 21 sem-terra foram mortos por policiais militares em uma ação para desocupar a rodovia PA-275, que tinha um trecho interditado para reivindicação de reforma agrária. O capítulo mostra as marcas físicas, psicológicas e sociais que ainda hoje persistem entre os sobreviventes.

Na edição de Pernambuco, o cenário nacional foi analisado por depoimentos e exemplificações sobre os interesses em manipular a opinião pública sobre os movimentos populares, destacando os preparativos para a Greve Nacional do dia 28 de abril. Sobre os temas, o programa ouviu as pessoas nas ruas, além do coordenador nacional do MTST, Guilherme Boulos e o coordenador nacional do MST, Jaime Amorim.

Confira!

Pernambuco

São Paulo

Edição: Juliana Gonçalves