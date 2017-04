Brasil: diputados aprueban la reforma laboral de Temer

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la noche de miércoles (26) el proyecto de reforma laboral por 296 votos contra 177, por lo que el mismo fue girado a la Cámara de Senadores para su votación. La normativa establece que los acuerdos entre empleador y trabajador estarán por encima de los convenios colectivos de trabajo del sector o lo que las leyes establezcan. Se promueve la terciarización y se abre la posibilidad a que el horario de almuerzo se reduzca a treinta minutos. La Asociación de Magistrados de la Justicia del Trabajo dijo que la población tiene que saber quién votó las reformas a la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT). Para el día de mañana está programado Paro General.

El proyecto de ley establece que si el trabajador aceptó un salario y después se entera que el convenio colectivo de trabajo de la categoría establece que el salario debe ser mayor, ni el trabajador tiene derecho a reclamar ni el Estado tiene derecho a meterse en un contrato entre partes. Esto quedó establecido en el item 611-A, que permite que sea revisado las horas de trabajo, llevar a treinta minutos el horario de almuerzo, ya que los acuerdos serán entre partes y en Brasil los acuerdos sindicales no se hacen a nivel nacional, sino que por región. Por esta razón, no recibe el mismo salario por la misma tarea un trabajador en San Pablo que uno en Caxias do Sul, ciudad metalúrgica del interior de Rio Grande do Sul.

"Como dijimos desde el principio, el texto aprobado invierte la lógica del Derecho del Trabajo. Es una pena que los intereses de los trabajadores hayan sido completamente ignorados en la votación. El pueblo necesita saber quién votó la reforma de la CLT", dijo el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo, Germano Siqueira. "La ANMATRA denunció varios problemas de la propuesta de reforma. El texto presentado por el gobierno nacional solo empeoró con el decorrer de su tramitación", señaló.

"Si el Derecho del Trabajo fue concebido por el reconocimiento de que el trabajador, por su condición económica y social, merece tener protección legislativa, lo que se pretende ahora, sin autorización constitucional, es invertir esa protección, blindando al económicamente más fuerte en detrimento del trabajador", señaló el presidente de la asociación de juezes. Según ANMATRA varios puntos de la reforma son inconstitucionales.

"La Constitución de 1988 reforzó la importancia de las garantías sociales. De esta forma, toda y cualquier reforma debe observar la Constitución Federal, que preveé la construcción progresiva de derechos con el objetivo de mejorar la condición social del trabajador y no de reducir sus conquistas históricas y fundamentales", señaló Siqueira.

Cuando la tasa de desempleo en Brasil llegó al 13,2%, la Cámara de diputados aprovó un proyecto que promueve la terciarización, el cual contó con el apoyo de la Confederación Nacional de Industrias (CNI). La CNI hizo un spot en el que resaltaba que los acuerdos entre partes son los que llevan a Brasil adelante y que el mundo exige hacer acuerdos por fuera de Brasil, como las empresas deben contratar servicios por fuera de la planta de trabajadores registrados con la que cuenta.

Para la asociación de jueces laborales "La posibilidad de aumentar la jornada de trabajo y adoptar nuevas formas de trabajo precarias representa, en la práctica, la reducción de los puestos de trabajo y desestimula a nuevas contrataciones. Aumentarán, tal vez, los subempleados, con reducción de paquetes de derechos, como será el caso, por ejemplo, de los trabajadores con jornada flexible y los terciarizados, lo que no le interesa a nadie, mucho menos a la sociedad", sentención Siqueira, presidente de la asociación.

El hecho de que cada convenio de trabajo se acuerda por región, de aprobarse la ley, las condiciones laborales estarán establecidas por el acuerdo que cada sindicato local establezca con los empresarios de la región. Ante un sindicato debil, los trabajadores retrocederán en sus conquistas, porque la reforma de la CLT permite que todas las condiciones puedan ser revisadas.

Paro general

El presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, dijo que la votación de ayer "debe potenciar el Paro General en la lucha contra la quita de derechos conquistados. A partir de ahora la CUT intensificará sus acciones en todos los cantos del país y continuará denunciando a cada legislador que votó por la extinción del empleo formal en el país".

Según Freitas, el 1 de mayo servirá de punto de partida para la masificación de las agendas provinciales que le irán a mostrar a la sociedad quiénes son y lo que cada legislador representa para el mercado que financió el golpe de estado jurídico parlamentar en Brasil. "Las personas necesitan saber cuáles son los intereses que motivaron cada voto", señaló Freitas.

Edición: Agencia Paco Urondo