Literatura infantil para um mundo melhor

Coluna

Livros podem contribuir na formação de valores como solidariedade

Em 18 de abril comemora-se, no Brasil, o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem ao escritor Monteiro Lobato. Aproveitando a data, pensei em indicar alguns livros voltados para crianças. Os títulos escolhidos não apenas ajudam a despertar o interesse pela leitura, mas também contribuem para a formação de valores de solidariedade e igualdade em seus pequenos leitores.

Uma dica é a coleção “Livros para o Amanhã”, lançada pela Boitempo por meio do selo infantil Boitatá. Dela, fazem parte os livros “A democracia pode ser assim”, “A ditadura é assim”, “As mulheres e os homens” e “O que são classes sociais?”. Como percebemos ao ler os títulos, a ideia dessas obras é começar, desde cedo, a despertar a crítica com relação à injustiça e construir a sensibilidade frente às desigualdades.

Outra dica é com relação à coleção "Antiprincesas", lançada pela SUR Livro. A proposta é apresentar histórias de mulheres que se destacaram em diversas áreas. Já foram retratadas a pintora mexicana Frida Kahlo, a cantora chilena Violeta Parra e a militar boliviana Juana Azurduy. A ideia é mostrar, para meninos e meninas, que as mulheres podem ser muito mais do que princesas. Independente de sua atuação, elas colaboram para que o mundo seja um lugar melhor para todos e todas.

*Sheila Jacob é jornalista do Núcleo Piratininga de Comunicação e professora de língua portuguesa