Forró, viola e rap estão entre os ritmos da 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária

A 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai até o domingo (7), no Parque da Água Branca, em São Paulo, reunirá muito lazer, cultura e alimentos saudáveis em um só lugar.

São esperados mais de 800 feirantes de todo Brasil, 250 toneladas de alimentos saudáveis e de agricultura familiar de assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e mais de 30 atrações musicais e teatrais, que se apresentarão em dois palcos: o Palco Arena e o Palco Culinária da Terra.

Entre as atrações musicais estão a cantora Liniker e os Caramelows, Tulipa Ruiz, Emicida, o violeiro Pereira da Viola, Chico César e o sanfoneiro Targino Gondim.

Natural de Salgueiro (PE), o sanfoneiro Targino Gondim saiu da terra do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, aos 2 anos. Ele fala um pouco sobre o orgulho de ser um representante da obra de Luiz Gonzaga e traz uma de suas obras-primas, a música “Esperando na Janela”, que fez em parceria com Manuca Almeida e Raimundinho do Acordeon.

“Me sinto um representante a altura do trabalho de Luiz Gonzaga, da obra de Luiz, do baião, da música nordestina, da nossa cultura popular brasileira. Na nossa terrinha nasceu uma das músicas mais conhecidas da história da música brasileira, que eu criei com dois amigos, Manuca Almeida e Raimundinho do Acordeon, 'Esperando na Janela'.”

Targino é um apaixonado pela música e por sua gente. Ele fala um pouco sobre a conquista do povo com a realização da 2a Feira Nacional da Reforma Agrária.

“É a festa da agricultura familiar brasileira. Essa feira é uma representação máxima de que com distribuição de terra, acesso ao crédito e assistência técnica, o campo se torna inclusivo e povo do campo pode obter qualidade de vida.”

A cantora Tulipa Ruiz, uma das referências da música popular brasileira da atualidade, também está com presença confirmada na 2a Feira Nacional da Reforma Agrária.

Filha do guitarrista Luiz Chagas, da banda Isca de Polícia, fala sobre a alegria em participar do evento e a importância dos artistas se posicionarem, no caso de Tulipa levando sua “plantação mais orgânica”, seu espaço de luta e resistência: seu show.

“Eu estou muito feliz e honrada com esse encontro dos trabalhadores da música com os trabalhadores da terra. Eu me impacto como artista cidadã, e acredito que o envolvimento da classe artística fortalece a urgência de reflexão e contestação do momento político que a gente está vivendo.”

Tulipa fará show no Palco da Arena, às 16h, do sábado (6). Logo depois dela, o sanfoneiro Targino Gondim sobe no mesmo palco, às 18h.

Mais informações você encontra no site do MST ou no evento da Feira no Facebook.

Edição: Anelize Moreira