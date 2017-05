Frente Brasil Popular inicia acampamento da democracia em Curitiba

A Frente Brasil Popular ocupou um terreno nos fundos da Rodoferroviária de Curitiba, na noite dessa segunda-feira (8), para receber as caravanas que chegaram ainda na madrugada para participar da programação da Jornada Nacional de Lutas em defesa da democracia e em apoio ao ex-presidente Lula, que estará na capital paranaense na próxima quarta-feira (10) para prestar depoimento pela operação Lava Jato.

De acordo com a organização, o acampamento permanecerá no local durante dois dias e tem lugar para todas as pessoas que vierem em caravanas e precisarem se acomodar para acompanhar as atividades e mobilizações na cidade. Os apoiadores já estão instalados em barracas com colchões e infraestrutura para passarem as duas noites previstas.

A Frente Brasil Popular é formada por representantes de diversos movimentos sociais e sindicais do país e, junto com a Frente de Resistência Democrática e o Fórum de Lutas 29 de abril, organizou diversos atos para esta terça e quarta-feira, em apoio a Lula e também para denunciar os retrocessos contra os trabalhadores promovidos pelo governo Temer.

