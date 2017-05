Aprenda a fazer arroz de cuxá, prato típico do Maranhão

Entre as atrações da Feira Nacional da Reforma Agrária, que ocorreu na semana passada, no Parque da Água Branca estavam pratos regionais de todo país. Saboroso, além do camarão, o prato conta como um dos principais ingredientes a vinagreira, conhecida como cuxá, uma erva verde escuro, azedinha, que traz diversos benefícios à saúde.

Dona Eli Moreira Lima, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra explica como é a planta utilizada na receita tradicional maranhense. “O cuxá é uma planta, é uma erva verde, uma plantinha verde, igual como se fosse um pé de salsa de cheiro verde, só que maior”

Para a receita de arroz com essa importante erva, basta ter os seguintes ingredientes: um tomate, uma cebola, um pimentão, pimentinha de cheiro a gosto, 150 gramas de camarão seco, gergelim, azeite, arroz e, claro, um ramo de vinagreira.

A receita é simples: primeiro se cozinha a folha e depois pica bem como uma faca. A cozinheira maranhense conta mais sobre o preparo. ''A gente refoga todos os temperos no azeite, depois coloca o cuxá e o camarão seco, refoga tudo e depois coloca o arroz e água fervendo".

O azeite utilizado é de de coco de babaçu, comum na região. A maranhense explica que a receita é tradicional. "Aprendi a fazer vendo os mais velhos a fazer, sempre gostei desde criança e aprendi a comer o cuxá, gosto muito".

O cuxá é rico em vitamina A que ajuda a manter a pele e os olhos saudáveis. E vitamina B1 que desempenha importante papel no sistema nervoso, nos músculos e coração, além de auxiliar as células no metabolismo da glicose.

Estudos recentes mostraram que a planta leva vantagem com relação à rúcula e o agrião na abundância de ferro, um nutriente essencial para a vida que atua principalmente na fabricação das células vermelhas do sangue e no transporte do oxigênio para todas as células do corpo.

O alimento é saúde é uma produção da Radioagência Brasil de Fato em parceria com Portal Saúde Popular. Produção e locução: Juliana Gonçalves. Sonoplastia: Jorge Mayer

Edição: Anelize Moreira