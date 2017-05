Los docentes de Colombia luchan por sus derechos en un paro nacional

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode- convoca a una movilización nacional a la que han llamado toma de Bogotá. Maestros y maestras de todo el país llegarán a la capital para exigir el cumplimiento de su pliego nacional de peticiones, que implica la mejora de las condiciones en la garantía del derecho a la educación en general.

Los reiterados inclumplimientos del gobierno a las peticiones de los maestros desembocó en un paro nacional del magisterio que completa cuatro días y que demanda nivelación salarial, garantía en el derecho a la salud, presupuesto para infraestructura educativa y garantías para el desarrollo de la jornada única.

Según Luis Eduardo Pérez, integrante de la coordinación de la Fuerza Nacional Magisterial -Funama- nunca se ha presentado un cambio relevante en las condiciones laborales del gremio docente: “Vivimos en paupérrimas condiciones laborales mientras el gobierno hace caso omiso ante las peticiones de los diferentes sectores de maestros”, señaló.

Pérez resaltó que muchos docentes aún reciben salarios bajos, lo que demuestra incumplimientos gubernamentales sobre la nivelación salarial: “No se observa un ajuste a los salarios pero si se siente el golpe en el poder adquisitivo a causa del aumento en la canasta familiar y el 19% del IVA (que dejó la Reforma Tributaria), junto al aumento en los precios de la gasolina entre otros”.

Otro punto fundamental para los docentes tiene que ver con lo que el gremio ha catalogado como la pésima prestación del servicio de salud. Para los maestros, los intermediarios han conducido a la violación de ese derecho fundamental. En el punto 4.2 del pliego de peticiones de Fecode, se expresa que es fundamental “que el ministerio de Educación, como responsable de la administración del fondo para la prestación del servicio de salud, garantice la prestación del servicio a los docentes, directivos docentes y sus familias”, sin embargo el proceso de licitación y contratación en ese campo se ha retrasado.

Contradicciones del gobierno Santos

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es “construir una Colombia en paz, equitativa y educada”, lo que significaría mejorar la cobertura y la calidad del sistema educativo.

Sin embargo, el magisterio reclama que el protagonismo de la educación es poco, realidad que se refleja en el limitado presupuesto para esa cartera. Pérez expresó que no se hay suficiente inversión en infraestructura, en alimentación escolar y en aumento de la planta docente.

Por otro lado, el punto 1 del pliego de peticiones de Fecode expresa que se deben “incrementar y garantizar las fuentes de financiación destinados a la educación pública a 7.5% del Producto Interno Bruto” y solicitó que se haga realidad el acceso gratuito y obligatorio a la educación pública desde preescolar hasta la educación media, incluyendo programas de formación complementaria en las escuelas normales superiores.

Esa petición no ha tenido respuesta, empero, inició la implementación de una Jornada Única en medio de hacinamiento, enajenación de horas extra y escasa contratación de docentes para satisfacer la demanda. Para Tarsicio Mora, vicepresidente de Fecode,“no se puede meter a 50 muchachos en una misma aula escolar ocho horas al día y doblar el trabajo de los profesores. Primero tiene que hacer edificios y contratar nuevos docentes. Esto no funciona si no aumenta el presupuesto”.

La toma de Bogotá

El día de mañana, 16 de mayo, se llevará a cabo La Gran Toma de Bogotá, una jornada de movilización en la que varios sectores docentes del país se movilizarán a la capital para demandar condiciones aptas para el desarrollo de la educación en el país.

La movilización se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. El punto de inicio será el Parque Nacional, avanzará por la carrera 7 hasta la calle 32, tomará la carrera 13 hasta la calle 26, luego la carrera 10 hasta la 19 para concluir en la Plaza de Bolívar.

Finalmente, Pérez aseguró que “se presagia que la marcha de mañana será multitudinaria”.

Edición: ColombiaInforma