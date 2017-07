Coluna | Observatório dos conflitos urbanos de Curitiba em junho

Esta é a coluna mensal do Observatório dos Conflitos Urbanos de Curitiba, que apresentar o resumo dos principais protestos ocorridos em Curitiba e Região Metropolitana ao longo do mês de junho. O Observatório é composto por professores e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Para saber mais acesse o site do projeto. Confira a síntese das lutas do mês de junho:

Servidores municipais fazem manifestações em Araucária, Colombo e Curitiba

Em Curitiba foram intensificadas manifestações de servidores municipais contra pacote de ajuste fiscal do prefeito Rafael Greca (PMN), denunciado por sindicatos por retirar direitos dos servidores e da população. Cerca de 7 mil pessoas se reuniram em frente à Câmara Municipal, em 13 de junho. Com a ocupação do prédio, a votação foi suspensa. Uma semana depois, a câmara foi novamente ocupada.

Por alegadas “questões de segurança”, a votação de 26 de junho foi transferida para a Ópera de Arame. Acabou marcada pela violência policial. Segundo o sindicato dos servidores municipais, o Sismuc, houve dez feridos que foram socorridos no local, mais três feridos graves encaminhados para hospitais. Os projetos de Greca acabaram aprovados. No dia 28, os servidores protestaram com "chuva de dinheiro", com cédulas falsas, nos vereadores.

Em 20 de junho, servidores de Colombo também protestaram na Câmara Municipal contra projeto que alterava pontos do funcionalismo público, e a sessão foi suspensa. Em 30 de junho, servidores municipais e sindicatos ocuparam a Câmara Municipal de Araucária para impedir a votação de projeto que trata da limitação do pagamento de dívidas da prefeitura.

Protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária

O 30 de junho ficou marcado por manifestações contra as reformas trabalhista e previdenciária. Destacaram-se o ato das centrais sindicais na Boca Maldita, em Curitiba, com aproximadamente 3 mil pessoas, caminhada de advogados e juízes trabalhistas no centro da cidade, greve de bancários, manifestações de metalúrgicos em Curitiba e São José dos Pinhais e o fechamento de rodovias por movimentos sociais.

Marcha da Diversidade 2017

Seguindo o calendário de protestos contra a violência e direitos LGBTQ, em 25 de junho foi realizada a 2ª edição da Marcha pela Diversidade, organizada pelo Grupo Dignidade, Transgrupo Marcela Prado e UNA LGBT, em conjunto com outras organizações.

Marcha no dia Nacional de Luta dos Catadores de Materiais Recicláveis

Em 7 de junho, cerca de 300 catadores fizeram ato pelo dia Nacional de Luta dos Catadores de Materiais Recicláveis. Organizados pelo Instituto Lixo e Cidadania e com participação de integrantes do programa EcoCidadão, comemoraram o aniversário de 16 anos do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Entre suas reivindicações, o fim da incineração dos resíduos sólidos, mudanças no quadro político atual e a denúncia contra o trabalho infantil.

Edição: Ednubia Ghisi