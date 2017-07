Copergás pode ser privatizada pelo governo de Pernambuco

Em Pernambuco, o governador Paulo Câmara (PSB) segue o mesmo ritmo do Governo Federal, de entregar as empresas públicas à privatização. Quem ganha nesses negócios? Quais são os interesses que levam à venda das empresas públicas? Responder essas perguntas de forma ampla e transparente seria o mínimo que qualquer governante deveria fazer.

Em Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) está na mira do setor privado. É uma empresa que está gerando lucros cada vez maiores a cada ano, mesmo com a situação de crise econômica no país. A Copergás é importante para indústrias, residências, automóveis, comércios e até para a Refinaria de Abreu e Lima (PE).

O governo de Pernambuco é majoritário sobre a Copergás, por isso, tem mais controle sobre a empresa, mas pode privatizar em breve a empresa. No dia 09 de maio, o governo de Pernambuco assinou um acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para planejar a futura privatização da Copergás.





Edição: Catarina de Angola