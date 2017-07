A repórter Marilu Cabañas retrata o assassinato do líder comunitário José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé, que lutou contra a pulverização aérea de agrotóxico, na região do Apodi, Ceará. O crime ocorreu há sete anos e ainda continua impune.

E no estado cearense, pesquisadores investigam casos de desenvolvimento de mamas em crianças com menos de 2 anos de idade. A suspeita é de que a puberdade precoce seja provocada pelo uso de agrotóxicos.

Edição: Rádio Brasil Atual