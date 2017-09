Justiça do PR condena Cassio Taniguchi por improbidade

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) condenou, nesta segunda-feira (25), o ex-prefeito de Curitiba Cassio Taniguchi e sua esposa, a ex-primeira dama Marina Taniguichi, por improbidade administrativa – uso desonesto do recurso público. A condenação é referente ao exercício dos mandatos de 1997 a 2000 e de 2001 a 2004 na administração municipal.

A decisão do TJ-PR atende a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), por meio da Promotoria de Justiça de Proteção do Patrimônio Público e da Ordem Tributária. A ação refere-se à compra de distribuição de material destinado à propaganda política, pagas com recursos públicos pelo então prefeito e primeira dama, configurando dano ao tesouro público e enriquecimento ilícito.

O casal também terá que ressarcir os cofres públicos em R$ 38.293,00 – valor que deve ser atualizado, com correção monetária contando a partir de 2000. Eles ainda terão que pagar multa de igual valor. O ex-prefeito Cássio Taniguchi e a esposa ainda não se manifestaram sobre a decisão.

Edição: Ednubia Ghisi