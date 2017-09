PR: Kingston kombi estaciona em Curitiba neste sábado; veja outras agendas culturais

Uma Kombi colorida por grafites e carregada com equipamentos de som tem levando a cultura hip-hop para praças e ruas de municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Ela é o principal instrumento de atuação do projeto Kingston Kombi, que vai estacionar do Centro da capital neste sábado, dia 30.

A iniciativa é coordenada pela Flying Boys Crew, uma ONG curitibana criada no final dos anos 1990. Desde junho de 2017, o grupo passou a organizar as festas itinerantes de hip-hop em comunidade de vários municípios. Ao todo serão 12 paradas, até dezembro, em média com duas festas por mês.

Bboys, bgirls, MCs e grafiteiros se reúnem durante cada encontro, com a intenção de voltar às origens do hip-hop, incentivar a autonomia e a produção cultural por onde passam. Para dar suporte aos artistas e ativistas culturais, a Kombi garante o equipamento de som, DJ'ing, microfones e instrumentos de percussão. A mistura de tudo isso promete dar uma linda festa!

Fique por dentro

Quando: Dia 30, sábado, das 14h às 18h

Onde: Praça Garibaldi, no Largo da Ordem, em frente ao "Cavalo Babão".

Quanto: Gratuito

Confira outras dicas culturais para os próximos dias em Curitiba:

CINEMA | Contratempo



O quê: Tudo está indo muito bem para Adrian Doria. Até o dia em que desperta num quarto de hotel trancado por dentro, depois de ser atingido na cabeça, e encontra sua amante morta no banheiro, coberta com um monte de notas em euros. O filme de suspense está na programação do Cineclube do Centro Cultural da Espanha. É dirigido por Oriol Paulo, gravado na Espanha e lançado em 2017.



Quando: Sexta-feira, dia 29, às 19.



Onde: Cinemateca de Curitiba.



Quanto: Entrada franca.

Foto: Reprodução

MÚSICA | Sonora - Ciclo Internacional de Compositoras



O quê: É um festival de música composto por shows, workshop, roda de diálogo, com o protagonismo de composições da mulher na música. O evento acontece em mais de 70 cidades do Brasil e dos continentes americanos, africano e europeu, e busca romper com a invisibilidade da mulher artista e sua capacidade de criação.



Quando: De 28 a 30, quinta, sexta e sábado.



Onde: O evento ocorre em diferentes locais.



Quanto: Entrada franca.

MÚSICA | Folebaixo



O quê: O duo instrumental apresenta a união dos instrumentos com as batidas eletrônicas. É um show recheado de ritmos brasileiros e influenciado pela música latino-americana. O duo lançou em 2015 o álbum “Lounge”, que foi eleito entre os “100 Melhores Álbuns da Música Brasileira” pelo site Melhores da Música.



Quando: Dia 30, às 11h.



Onde: Casa Heitor Stockler de França | Rua Mal. Floriano Peixoto, 458 - Curitiba/PR.



Quanto: Entrada franca.

Foto: Divulgação / Fundação Cultural de Curitiba

TEATRO INFANTIL | Kartas de uma boneka viajante



O quê: A peça narra o encontro entre um desiludido escritor e uma criança que chora porque perdeu a sua boneca. Para alegrá-la, o autor inventa uma história dizendo que a boneca na verdade não se perdeu, mas estava apenas viajando. O escritor resolve, então, criar cartas imaginárias da boneca endereçadas à menina. Uma história repleta de lirismo, que fala sobre amizade, despedidas e consolo. O espetáculo é premiado pelo Troféu Gralha Azul de melhor texto e direção e melhor espetáculo para crianças.



Quando: Dia 30, sábado, às 16h.



Onde: Teatro SESI Portão, Rua Padre Leonardo Nunes, 180, em Curitiba.



Quanto: Entrada franca.

TEATRO | Sobre elas Foto



O quê: É uma peça que reflete sobre a violência contra mulher, o machismo e a construção social da masculinidade e feminilidade desde a infância. Por meio dos desabafos de uma jovem recém casada, o espetáculo traz à cena a violência e o silêncio do 3º país que mais mata mulheres no mundo. A peça é do grupo Na Lona, que reúne 15 artistas moradores de Mandirituba, município da região Metropolitana de Curitiba.



Quando, onde e quanto:



- Dia 5 de outubro, durante o 12º Festival de Teatro de Pinhais, no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallman, em Pinhais, às 20h. Entrada Franca.



- Dia 20 de outubro, durante o V Festival de Teatro de Pontal, no Ginásio Municipal da Primavera, em Pontal do Paraná, às 21h. Entrada Franca.



- Dia 5 de novembro, durante a Mostra Domingo É no Teatro, no Teatro Municipal de Fazenda Rio Grande, às 20h. Entrada de R$10,00.

Foto: Thomas Salomão





CINEMA | O Desprezo



O quê: Na Itália, uma equipe grava um filme baseado na Odisseia, de Homero. Camille é casada com Paul, contratado pelo produtor Jeremy para escrever o roteiro por 10 mil dólares. Uma série de mal-entendidos faz com que a relação do casal vá se desmanchando. O filme é do cineasta francês Jean-Luc Godard, gravado em 1963. A exibição faz parte da programação do Cineclube Aliança Francesa



Quando: Dia 30, sábado, às 16h



Onde: Cine Guarani, Portão Cultural, Av. República Argentina, 3430, bairro Portão, Curitiba.



Quanto: Entrada franca

Edição: Ednubia Ghisi