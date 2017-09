Artigo | O futuro vai cantar de Galo

Recentemente, o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou o projeto de construção de seu estádio. O início das obras é previsto para o primeiro semestre de 2018 e a inauguração da Arena fica para o fim de 2020. Muito foi falado sobre o percurso do Galo até essa decisão: segundo os dirigentes, trata-se de uma tendência mundial, que visa à redenção financeira dos clubes.

Em sua busca por inspiração para a Arena MRV, a diretoria do time visitou clubes da Europa e encontrou na Juventus de Turim sua principal referência. Curiosamente, o clube anunciou em meados de 2017 a criação da Juventus Women e prepara sua estreia na próxima edição da série A do Campeonato Italiano. O anúncio gerou manifestações entusiasmadas de torcedoras e torcedores da Juve.

Considerando as exigências da Conmebol e das condições de adesão ao Profut, o retorno da equipe de futebol feminino do Atlético é inadiável. Desde que o clube optou por encerrar as atividades da categoria em 2012, a modalidade apresentou evolução significativa no aspecto técnico e no interesse do público, impulsionada pelos Jogos Olímpicos Rio 2016.

As Sereias da Vila, equipe feminina do Santos, venceram o Corinthians em uma partida transmitida pelo SportTV, com a Vila Belmiro lotada. O time é referencia no futebol feminino no Brasil e um dos poucos a profissionalizar suas atletas. A gestão do clube entende o feminino como produto barato, com grande potencial de valorização, e a necessidade de reconhecimento da modalidade no país. E o título veio.

Em BH, somente o América possui time profissional, e são as atuais bicampeãs da Copa BH de Futebol Feminino. A final contra o Prointer teve público de 2600 pessoas, com participação de torcidas organizadas do Coelho.

O retorno do futebol feminino no Atlético deve chegar o quanto antes e abrir uma nova perspectiva para o clube, por se tratar de um mercado em expansão, e colocará o Galo como protagonista do futebol feminino no país. A Massa vai apoiar e se orgulhar muito das mulheres que honrarem essa camisa. A hora é agora e o futuro vai cantar de Galo!

*Raquel Etrusco é integrante da Grupa

Edição: Wallace Oliveira