Diretoria da Associação de Docentes de Universidade Federal toma posse em Uberlândia

Em cerimônia realizada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi empossada, na sexta (29), a nova diretoria da Associação de Docentes da Universidade Federal de Uberlândia (ADUFU). A eleição, realizada no dia 19 de outubro, contou com apenas uma chapa inscrita e obteve um total de 207 votantes, sendo 201 para a Chapa Resistir e Lutar, 02 brancos e 04 nulos.

A nova gestão pretende dar continuidade aos trabalhos realizados pela antiga diretoria, consolidando a Associação como referência na luta pelos interesses da categoria e também se posicionando contra as retiradas de direitos propostas pelo governo golpista de Michel Temer.

Com a presidência de Benerval Pinheiro Santos, professor da Faculdade de Educação, a ADUFU buscará manter a unidade de atuação conjuntamente com o Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTET), o Diretório Central dos Estudantes e os movimentos populares, principalmente na defesa de uma universidade pública, gratuita e de qualidade.

Em seu discurso de posse, Benerval fez diversos elogios ao trabalho executado pela última diretoria, assim como à antiga presidenta Jorgetânia da Silva Ferreira. “Se nós conseguirmos fazer ao menos metade do que foi feito pela antiga gestão já estaremos satisfeitos. Mas, claro, tentaremos fazer ainda mais”, afirmou o professor.

Edição: Larissa Costa