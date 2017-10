Crise na Uerj afeta principalmente estudantes de baixa renda

Pioneira em programas públicos e sociais que transformaram a realidade brasileira, como as cotas raciais que democratizaram o acesso à educação pública e a idealização do Sistema Único de Saúde, o SUS, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Uerj, passa pela sua pior crise de financiamento desde a sua criação em 1950.

Atualmente, estudantes, servidores e professores lutam para manter as portas da instituição abertas para a sociedade. O Restaurante Universitário da Uerj, no bairro do Maracanã, foi uma conquista dos estudantes que ocorreu em 2009 e que está fechado desde o início do ano por conta de falta verba.

Jessica Ribeiro é aluna do curso de Pedagogia da Universidade e integra o Diretório Central dos Estudantes da Uerj (DCE). Segundo ela, a não reabertura do Bandejão tem causado um prejuízo para mais de 4 mil estudantes que dependem diretamente do Restaurante Universitário.

“O Restaurante Universitário estar fechado prejudica muito as pessoas que passam o dia todo na Uerj, como os bolsistas e também trabalhadores que saem do trabalho e vão direto jantar antes de ir para a aula. Então, é uma política de assistência estudantil que quando está fechada, prejudica muito os estudantes da universidade que são mais populares, como os pobres, negros, cotistas e bolsistas”, explica.

Jéssica destaca ainda que a saída que os alunos encontraram para lidar com o fechamento do Bandejão foi levar para a universidade a refeição de casa.

“Almoçar ao redor da Uerj é caro por conta da localização. A média de preço de um prato feito na região está entre 14 e 16 reais, por quilo fica mais caro. Então, a saída dos estudantes têm sido levar marmita” , conta.

Desde o dia 26 de setembro o Restaurante Universitário está ocupado por um grupo de estudantes da Uerj que reivindicam melhores condições de funcionamento para toda a Universidade.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Uerj informou que o processo de licitação do Restaurante Universitário ainda está em andamento. De acordo com o comunicado enviado à Radioagência Brasil de Fato, a empresa vencedora assumirá o Bandejão que reabrirá o mais rápido possível. No entanto, a reitoria da Uerj não divulgou um prazo final para a conclusão do processo.

