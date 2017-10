MST realiza jornada de luta contra os cortes no orçamento da reforma agrária

Na data em que se celebra o Dia Mundial da Alimentação Saudável e pela Soberania Alimentar, 16 de outubro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza uma Jornada Nacional de Lutas para denunciar o avanço do agronegócio e da bancada ruralista no governo golpista de Michel Temer. Por meio de ocupações de prédios e latifúndios, os sem-terra também denunciam os cortes do orçamento da reforma agrária no governo Temer.