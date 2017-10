Golpista ainda tenta enganar a opinião pública, agora com o futebol 

Coluna

Retrocesso levado adiante pelo subserviente Temer está passando dos limites

Se for realmente confirmada a informação do jornal O Estado de S.Paulo segundo a qual o Palácio do Planalto prepara peça publicitária equiparando o ocupante indevido do governo federal ao técnico da seleção brasileira Tite, Michel Temer baterá novo recorde de mediocridade. Se o golpista ilegítimo depois de tudo que fez e ainda promete fazer, imagina que conseguirá enganar a opinião pública está completamente equivocado.

Temer é capaz de tudo para se manter no poder, inclusive atender a bancada ruralista e mais uma vez envergonhar o Brasil ao fazer o jogo de escravocratas. O retrocesso levado adiante pelo subserviente Michel Temer está passando dos limites. Ele deve mais uma vez, através de métodos espúrios, conseguir que os deputados evitem que seja investigado e julgado agora pelo STF.

Diariamente se reúne com deputados no Palácio do Planalto para se manter a qualquer custo governando o país. Temer em algum momento será julgado pela história e seu lugar no lixo está garantido antes mesmo de completar o mandato. Mas pelo andar da carruagem, o Brasil ainda vai andar para trás, apesar de que nas últimas pesquisas contar o ocupante indevido do governo ter 3% de apoio popular.

Brasileiros e brasileiras não se deixam mais enganar pelo ocupante do Palácio do Planalto, como aconteceu no período do golpe de 2016 com o apoio de uma parte da população graças a anestesiante mídia comercial conservadora, que agora está até dividida em relação ao apoio ao governo que ajudou a formar. E os dias de Temer estão contados, quer ele complete ou não o mandato indevido. Chegou ao governo graças também ao meliante Eduardo Cunha e deverá mais uma vez ter o apoio de deputados acusados de uma série de mal feitos. O resultado em seu favor já é esperado desde já e só não será confirmado se ocorrer algum acidente de percurso, ou seja, que o golpista Temer eventualmente contrarie interesses de alguma bancada. Mas se Temer é capaz, contrariando os mais amplos setores, até de atender exigências da bancada ruralista e dificultar o enquadramento de inescrupulosos capazes de adotarem o trabalho escravo, então tudo é possível que venha da parte deste governo.

Temer na verdade chegou ao fim como político. Se antes tinha até dificuldade de se eleger deputado, salvando-se ao ser indicado como vice da candidatura Dilma Rousseff, hoje depois de pouco mais de um ano no governo deixou mais do que claro de quem se trata. Podem imaginar como está a imagem do Brasil no exterior tendo como ocupante do governo uma figura como a de Temer?

Eleições diretas

2018 está se aproximando e para evitar que os defensores do retrocesso tentem impedir até a realização de eleições presidenciais diretas, é preciso desde já demonstrar que só tem um jeito de o Brasil voltar a ser uma nação na verdadeira acepção da palavra, ou seja, exigir que o próximo presidente a ser eleito revogue o retrocesso feito pelos atuais ocupantes do governo federal, muitos deles acusados também de mal feitos.

A hora é essa aí, porque se isso não for feito, o Brasil deixará de ser uma nação na verdadeira acepção da palavra. Quem não quer de forma alguma que o Brasil se transforme definitivamente em uma colônia, como acontecia antes de 1930, precisa desde já estar atento e se mobilizar para que o estrago que vem sendo feito pelo atual governo golpista não se eternize.

Aécio Neves

Em tempo, vale uma pergunta que não quer calar: quer dizer que o senador Aécio Neves com a ajuda de Michel Temer conseguiu voltar a ocupar o cargo, isso mesmo depois de ter sido flagrado através de um primo recebendo propina. Como se trata de um tucano apoiador do atual projeto entreguista e de estado mínimo, tudo é possível.

E o prefeito de São Paulo, João Doria, além de inventar uma ração para os pobres, se posicionou em favor do projeto da bancada ruralista para livrar a cara de escravocratas. É preciso dizer mais alguma coisa?

