Acompanhe em tempo real a Caravana Lula por Minas Gerais

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza entre os dias 23 a 30 de outubro a segunda etapa de sua caravana "Lula pelo Brasil". Dessa vez, Lula percorrerá o estado de Minas Gerais durante oito dias e viajará de ônibus por 14 cidades mineiras, passando por sete diferentes regiões do estado.

A caravana "Lula pelo Brasil" pretende percorrer todo o território brasileiro e dialogar com as diferentes realidades da população, realizando um diagnóstico da atual situação do país. Ao longo de toda essa semana, o Brasil de Fato estará presente com uma cobertura em tempo real, mostrando histórias e realidades do povo mineiro.

Minas Gerais é o segundo destino de Lula. Entre os dias 17 de agosto e 5 de setembro, o ex-presidente esteve no Nordeste brasileiro, onde percorreu nove estados conhecendo a realidade e os desafios da região.