Entenda | Os 5 principais símbolos da Revolução Russa

Apesar da associação, parte do significado e da história desses símbolos não é amplamente conhecida. Abaixo, o Brasil de Fato tenta explicar as origens de algumas destas representações. Confira!

A Revolução Russa transformaria o cenário político internacional. Além disso, seria um grande impulso para uma nova concepção sobre a arte e a cultura. No plano simbólico, a construção de socialismo soviético também marcaria o mundo com a consolidação de ícones imediatamente relacionados à esquerda.

Bandeira Vermelha

Na transformação da Rússia em União Soviética é adotada. A maior parte das interpretações indica que a cor passou a ser utilizada pela classe operária por conta do sangue dos lutadores e lutadores mortos no curso dos embates políticos.

Foice e o martelo

Seu significado é direto: a aliança operária e camponesa, ideia defendida pelos bolcheviques em 1917, momento em que tinha um significado inédito no seio do movimento socialista. Se tornou oficialmente parte dos símbolos da União Soviética apenas em 1924.

Estrela

A estrela de mesma cor foi consagrada pelos soviéticos. Sua interpretação é disputada: desde os cinco dedos da mão, representando o trabalho manual, até os cinco continentes, passando pela ideia de que seriam cinco setores que compuseram a Revolução – operários, camponeses, soldados, a juventude e os intelectuais.

Por estar acima da foice e do martelo na bandeira soviética, também é vista como representante do partido, representando a direção do operariado e do campesinato. O que se pode ter certeza é que se tornou um símbolo utilizado pelo Exército Vermelho e, por conta disso, após a Segunda Guerra Mundial se tornou um emblema dos movimentos e organizações anti-fascistas.