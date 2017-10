Revolução Russa de 1917: a grande experiência dos trabalhadores no poder

A revolução bolchevique de outubro de 1917, que completa 100 anos neste ano, colocou no poder, pela primeira vez na história da humanidade, a própria classe trabalhadora e operária, resultando em abalos socioeconômicos sem precedentes no mundo inteiro.

A classe trabalhadora, de fato, passou a controlar as forças produtivas do país e a União Soviética experimentou décadas de avanços sociais, científicos e econômicos.

Cinco anos após uma sangrenta guerra civil, em 1922, nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que, além da Rússia, ainda era formada por territórios que fizeram parte do império russo anterior, como Ucrânia, Bielorússia, entre outros que foram ampliados ao longo de décadas. (Veja Linha do tempo | A trilha da Revolução)

“Depois da queda do muro de Berlim, virou moda as pessoas dizerem que o socialismo acabou, mas o socialismo é um ‘bebê’ no tempo histórico. O capitalismo demorou séculos para surgir e tem cerca de 500 anos de história, mas o socialismo mal chegou aos 100. Analisar os erros e acertos da Revolução Russa é fundamental para pensar a construção socialismo no futuro”, afirma Luciano Rezende Moreira, professor de ciências agrárias da Universidade Federal de Viçosa (UFV), membro da direção do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Minas Gerais, e diretor nacional da Fundação Maurício Grabois.

Sobre a atualidade do socialismo como modelo viável, Luciano Rezende não deixa dúvidas. “Atualmente, 50% de toda a riqueza do mundo estão nas mãos de apenas 1% da população, ou seja, 1% da população mundial é mais rica que os outros 99%. A maior parte do povo está condenada à miséria e fome, além de submetidos a guerras sangrentas. O capitalismo superou o feudalismo, teve o seu auge, mas vem definhando na capacidade de melhorar as condições de vida das pessoas, podendo ainda nos levar a barbárie de uma guerra nuclear”, observa o professor.

Mais do que implantar uma mudança real na vida do povo russo, a Revolução socialista de 1917 repercutiu de forma extraordinária em todo mundo, influenciando o curso da história.

“Não é por acaso que a primeira grande greve geral no Brasil tenha ocorrido em 1917, a partir de uma onda revolucionária que vinha da Rússia. O próprio surgimento do partido comunista no Brasil, ocorrido em 1922, se deu naquela atmosfera”, aponta Ricardo Gebrim.

De país extremamente pobre, economia atrasada e depende da exportação de produtos agrícolas, no começo do século XX, a Rússia se tornou umas das maiores potências econômicas, políticas e militares do planeta. Confira as principais conquistas histórias dos trabalhadores no período.