O fantástico mundo de invencionices das crianças

Em comemoração ao mês da criança, vou contar umas historinhas de uns amiguinhos muito espertos.



Um deles é o João, filho de um casal de amigos, Cristina e Marcos, que moram num povoado no norte de Minas Gerais e levam uma vida simples, com pouco dinheiro.



Com cinco anos de idade, o João, bem gordinho, era um comilão de primeira. Seus assuntos eram só comida.



Um dia resolveram fazer uma coisa que planejavam havia muito tempo: passar uns dias no litoral. Na viagem, conversavam animados e a todo momento o João sugeria que parassem numa lanchonete para comer uns salgados.



Num certo momento, o Antônio, filho mais velho, com doze anos, falou das lembranças de uma viagem anterior, quando viu o mar pela primeira vez, e o João entrou na conversa, como se tivesse ido também naquela viagem.



A mãe falou pra ele: “Não, João, nessa época você ainda não estava aqui. Você ainda morava lá no céu”.



Ele ficou quieto uns minutos e falou:



— É… “Nós” estávamos lá no céu. Mas depois fomos descendo, descendo, e paramos numa lanchonete pra comer umas coxinhas…

Outro é o Tiago, que também tinha cinco anos. Morava na zona leste de São Paulo.



Um dia, fui visitar uns amigos e o Tiago estava lá. Era sobrinho deles.



Logo acabou a cerveja, eu peguei uma sacola e fui buscar mais numa padaria ali perto. O Tiago resolveu ir comigo. Fomos conversando e ele disse:



— Lá em casa a gente não bebe cerveja não. Nós bebemos só pinga, mas tem que ser pinga bem ruim. Quando é boa a gente põe limão pra ficar ruim.



Falei pra ele:



— Então eu vou comprar uma pinga bem ruim pra você.



Ele, espertamente, respondeu:



— Ah… Hoje eu vou tomar guaraná mesmo.

Para terminar, eu me lembro do Thomas, que tinha três anos de idade quando eu morava em Brasília.



Eu estava conversando com o pai do Thomas, e ele ficava olhando a minha barba, curioso.



Até que, por fim, perguntou porque eu tinha isso. Falei o que sempre falava com as crianças:



— É porque eu passo cocô de galinha no rosto, aí a barba cresce. O seu pai só passa cocô de galinha em cima da boca, por isso só tem o bigode.



Ele indicou a minha careca e perguntou:



— E por que você não passa aí?



Me pegou de jeito, o moleque, não é? O pai dele ficou todo orgulhoso…

Edição: Camila Salmazio