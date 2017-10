Encontro “Delas”: grafiteiras de BH e Contagem se reúnem neste domingo (29)

Mulheres do grafite promovem em Contagem o 2º Encontro “DELAS – Mulheres do graffiti”, com a presença de grafiteiras da região metropolitana de Belo Horizonte e inúmeras apoiadoras. A intenção, segundo as organizadoras, é dar mais visibilidade às artistas, assim como aos seus estilos de arte e protesto contra o racismo, o machismo, a violência doméstica e outras opressões. No mesmo local, será montada uma tenda de beleza e oficinas infantis.

“Queremos mostrar que estamos todas juntas e que precisamos nos reconhecer como artistas para fortalecer a cena da cidade”, explica Carolina Jaued, uma das integrantes do grupo. “A presença dessas artistas é uma afirmação de que existem diversas mulheres na cidade que têm buscado espaço para expressar a arte e se colocarem como sujeitos transformadoras e donas de suas histórias”, diz.

Para o 2º encontro foram convidadas 24 artistas, que ficarão responsáveis por determinadas pinturas. "Painel Coletivo" com as artistas, Samis, Tina, Clara Valente, Zi Reis, Kku, Okay, Fenix, Pime, Wannata, Fabiana Santana, Bolinho e Susue. "Sopa de Letras" com Tefa, Syra, Jeh, Lora, Lari, Tita, Angel, Gal, Siang, Isa, Biga e Diva.

Programação: tenda de beleza, oficinas infantis e samba!

Outras apoiadoras participam do encontro, mas de forma diferente. A Tenda Beleza DELAS, montada no mesmo local, irá oferecer serviços gratuitos para a comunidade, como corte de cabelo, feitos por Liza Mendes (do salão A Liza Que Fez), tranças com as profissionais do Beleza Rara Afro, Fernanda Daisla e Adriele, sobrancelha com Mikaelle Marinho, massagem com Gabriela Ottati e Ana Macedo, e maquiagem com Renata Cassia. Serão distribuídas senhas para acesso do público.

Acontecem também duas oficinas de artes voltadas a crianças e estudantes da escola local, com oferta de 30 vagas, e a apresentação do grupo de samba Teresa, composto por quatro mulheres.

Toda a programação é gratuita e conta com o apoio do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem, com organização da crew Minas de Minas. No próximo domingo (29), a partir das 9h, na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, no bairro Riacho das Pedras, Contagem.







