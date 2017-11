Lula na estrada de novo

Realizar a segunda fase de sua caravana por Minas Gerais, após o grande sucesso da primeira, no mês de agosto, percorrendo todos os estados do Nordeste, parecia ser um feito ousado para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, ele encarou o desafio: foram 1.500 quilômetros rodados em oito dias, de 23 e 30 de outubro.

No "talk show", o ex-presidente arrancou risadas e histórias de luta e resistência do povo mineiro, além de ouvir a demanda local dos municípios. Nesses diálogos, ficava nítida a identificação com as pessoas mais pobres, que enfrentam privações absurdas. E também a obsessão de Lula em torno da ideia de que o pobre "só precisa de oportunidade, porque inteligência ele tem".

Disposição

Mesmo com uma programação mais enxuta em relação a do Nordeste, a caravana em Minas Gerais manteve o ritmo intenso e imersivo. Acompanhamos o trajeto de ônibus com a equipe de comunicação da caravana. Toda manhã, o veículo saia pontualmente junto com a saída do ex-presidente do local onde se hospedava. Certo dia, o disposto Lula é quem foi até nós e concedeu uma entrevista coletiva aos veículos da imprensa popular e alternativa em nosso ônibus.

"Tenho 72 anos, corpinho de 30 e tesão de 20 para a luta", repetiu algumas vezes o ex-presidente nos palanques.

No entanto, em Araçuaí, Lula pareceu cansado, até um pouco irritado. No palco, entrou um rapaz arrumado, levando um papel amassado. Aparentemente, o jovem estava nervoso. Assim que o viu, o ex-presidente mudou o semblante. A sensação era a de que o cansaço arrefeceu. Lula pediu mais um microfone – "Quero conversar com ele, poxa" – e começou mais uma entrevista.