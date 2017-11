REVOLUCIÓN RUSA: EL EVENTO FUNDAMENTAL DEL SIGLO XX

LAS CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO

Entre 1939 y 1945, sin embargo, el mundo vio un conflicto armado de mayores proporciones – la Segunda Guerra Mundial – que no fue seguido por revoluciones en Europa. El propio Coggiola presenta esta cuestión.

"Decir que era inevitable debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no consigue explicar porque no hubo revoluciones con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial", dijo.

Si el desarrollo de las contradicciones del capitalismo, incluyendo las Guerras Mundiales, abrió espacio para la revolución en Rusia, pero no la explica, ¿qué llevó a la clase trabajadora al poder en aquel país de forma tan inédita?

El profesor de la USP es categórico. “Sin bolchevismo, no habría Revolución”. “La Revolución no era inevitable. Era necesario que hubiese un partido revolucionario. De un modo general, sin un partido de ese carácter no hay revoluciones”, defiende.