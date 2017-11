Feira agroecológica em Belém fortalece grupos de mulheres do Baixo Tocantins

Mulheres de comunidades quilombolas, ribeirinhas e agroextrativistas de municípios localizados na região do baixo Tocantins trazem dos seus quintas e roças produtos livres de agrotóxicos para serem vendidos na Feira Agroecológica em Belém.

São verduras, frutas e derivados da mandioca, como a farinha, a goma e os biscoitos chamados de beiju, tudo isso produzido em integração com a floresta.

Jaqueline Felipe dos Santos é educadora popular na Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase). Ela conta que a feira nasceu da iniciativa de grupos de mulheres acompanhadas pela entidade na região de Belém e destaca a importância da formação de redes.

“Então hoje, em Belém, tem a feira orgânica, a feira da universidade, da Fetagri [Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Pará], do MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] e tem essa feira com os produtos da agricultura familiar que a Fase acompanha no interior do Pará. Com esse número de feiras, acabou sendo criado um diálogo entre essas diversas instituições e hoje essa feira agroecológica ela está se tornando um caráter mais regional”, completa.

A feira Agroecológica, organizada pela FASE, vai completar dois anos e é realizada uma vez por mês na capital paraense.

Os desmontes nas políticas públicas e a falta de investimentos para a agricultura familiar no atual governo golpista de Michel Temer, somados aos desafios logísticos dentro da realidade do Pará, são alguns dos desafios para o pequeno produtor local.

Benedita Gonçalves, de 48 anos, mora na comunidade de Camiri, localizada no município de Igarapé-miri, distante 140 quilômetros da capital. Ela cita alguns dos entraves enfrentados pelo pequeno produtor: “A gente enfrenta, por exemplo, a barreira da legalização do produto para apresentar no mercado, a logística de trazer de lá da comunidade, com os ramais, com as estradas que são de péssima qualidade… E a gente enfrenta também os desafios da questão da rotulação para apresentar o produto no mercado”.

Entre 22 e 24 de fevereiro de 2018, em Belém, será realizado o Encontro Nacional de Agroecologia, que vai discutir políticas públicas para a agricultura familiar, comercialização e produção orgânica.

