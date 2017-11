Planos de saúde são obrigados a oferecer 18 novos procedimentos médicos em 2018

A partir de janeiro, os planos de saúde serão obrigados a oferecer 18 novos procedimentos médicos como exames, terapias, cirurgias e até medicamentos orais contra o câncer.

A determinação é da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na exigência, também está prevista, pela primeira vez, a oferta de um remédio para o tratamento da esclerose múltipla.

Entre os novas obrigações dos planos de saúde também estão previstos oito medicamentos orais para tratamento de cânceres de pulmão, melanoma, próstata, tumores neuroendócrinos, mielofiborese e leucemia.

Também será garantida ao paciente a realização de um exame para diagnóstico de tumores neuroendócrinos.

Apesar da boa notícia, a ANS alerta que a ampliação da cobertura pode levar a um aumento das mensalidades.

A Agência informou que a nova determinação será avaliada por um ano e se for identificado impacto financeiro o aumento será considerado no cálculo do reajuste do ano seguinte.

A lista completa dos procedimentos está disponível no site ans.gov.br. As operadoras que não cumprirem a nova listagem serão punidas com multas de R$ 80 mil, por infração cometida.

Para denunciar descumprimentos, o consumidor deve entrar em contato com a ANS e fazer a reclamação.

Edição: Radioagência Nacional