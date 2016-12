Comisión analizará la violencia policial durante las manifestaciones en Brasília (DF)

El Distrito Federal de Brasil abrirá, a partir de enero, una comisión para tratar la acción de las fuerzas de seguridad durante la realización de protestas en las calles. La decisión fue tomada en la tarde del comercies (21), después de la reunión de diputados federales y diversas entidades como el gobernador de DF, Rodrigo Rollemberg (PSB).

El encuentro se dio después de las notificaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos y Minorías (CDHM) de la Cámara Federal y también por diversos representantes de entidades de la sociedad civil organizada, que oficiaron al gobierno para tratar la conducta política durante las manifestaciones en el Explanada de los Ministerios, en los alrededores del Congreso Nacional, durante las últimas votaciones.

La provocación se dio especialmente después de la represión policía durante los actos contra la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 55 los días 29 de noviembre y 13 de diciembre. En dos ocaciones, las entidades se quejaron de a conducta policial, que hace uso excesivo de bombas, balas de goma y spray de pimienta contra los manifestantes.

El día 13, por ejemplo, cuando la PEC pasó por votaciones final en el Senado, los militantes no consiguieron accesar a la Explanada, que estuvo cerrada durante todo el día. La protesta terminó con diversos participantes de acto heridos y 88 personas detenidas por la policía, según el último balance divulgado.

Desde entonces, un grupo de diputados, senadores y representantes de movimientos populares vienen intensificando los intentos de dialogar con la Secretaria de Seguridad Pública y de Paz del DF, el comando de la policía y el gobernados para tratar la conducta de las fuerzas de seguridad.

Durante el encuentro del miércoles (21), quedó definido que la comisión a ser creada tendrá representantes del gobierno y de las entidades, debiendo reunirse por primera vez el día 16 de enero para definir procedimientos para las próximas manifestaciones en las calles.

“Fue una reunión importante porque pudimos tratar directamente con el gobierno y la cúpula de la policía (…) Quedó muy claro para el gobierno que ocurrió violencia contra la población, pero, evidentemente, existe un posicionamiento corporativista de parte de la PM [Policía Militar] de querer cerrar los ojos para los que sucedió. Pero, cuanta más gente denunciar, más órganos de seguridad van a ser obligados a recular de ese lugar de usar a la PM para reprimir a los movimientos populares “, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara, el diputado Carlos Zarattini (SP), en entrevista con el Brasil de Fato.

La comisión deberá reunirse periódicamente con la Secretaría de Seguridad Pública del DF no sólo para definir los protocolos de acción, pero también para evaluar posteriormente la aplicación de los acuerdos firmados entre las partes.

Pautas

Durante el encuentro, el grupo debatió, entre otros puntos, cuestiones ligadas al acceso a la Explanada y al encuadrar a los manifestantes en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Organizaciones Criminales.

También fue colocado en discusión el tratamiento dispensado a los grupos manifestantes en contraposición a la conducta policial en relación a las personas supuestamente infiltradas que tendrían actuado con excesos durante los actos en las calles.

Aquellos que se infiltran en las manifestaciones para causar violencia no fueron en ningún momentos afectados por una acción de la policía, peor los manifestantes contra la PEC 55 sufrieron dura represión”, comparó Zarattini.

La diputada Erika Kokay (PT0DF), que participó de la reunión como representante de la mesa directora de la CDHM, resaltó que habría una tentativa de encuadrar a todos los manifestantes a partir de ocurrencias de carácter más puntual.

“No se puede, a partir de la acción de los vándalos, justificar el impedimento de toda manifestación, porque ella no deja de ser pacifica sólo porque dentro de ella hay personas que actúan de forma contraria. El gobierno no puede ocultar la violencia policial ni justificar las violaciones de derechos a causa de esa acción de vándalos, de la misma forma que no podemos atribuir el raciocinio doloso de defender vándalos sólo porque queremos asegurar el derecho a la manifestación”, dijo Kokay.

Libre expresión

El derecho a la libertad de expresión fue uno de los puntos fundamentales del discurso de los segmentos populares que critican los excesos policiales. “La base central de los derechos humanos es el derecho de expresar la indignación contra cualquier orden opresora. (…) No adelanta garantizar el derecho a la vida abstractamente, por ejemplo, sin garantizar al sujeto el derecho a resistir, a luchar y a expresarse cuando su vida no esta siendo tratada con dignidad”, explicó el abogado Humerto Goes, de la Red Nacional de Abogados Populares (Renap).

Para el Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), esa garantía estaría en jaque en medio de la actual crisis político-económica en el país.

“Nosotros hemos visto una represión injustificada contra los manifestantes populares. Por eso, [hacemos] este esfuerzo de juntar varias entidades para cuestionar eso y exigir al gobierno del DF y de los demás gobiernos la libertad de manifestación y del no uso de la violencia política. Y es evidente que el país va a entrar en un casi muy grande en el 2017 a causa de las medidas del gobierno. Entonces, las movilizaciones van a aumentar, y ellas precisan de libertad”, dijo el ingeniero forestal Luiz Zarref, de la coordinación del MST.

La Arquidiócesis de Brasília también ha manifestado preocupación con la represión policial durante las protestas, especialmente en relación al derecho de expresión de los estudiantes secundarios.

“Ellos son jóvenes que están proyectándose como futuros lideres, y no creemos justo que reciban ese trato, inclusive a causa del riesgo de eso impedir la participación de ellos en las manifestaciones en el futuro”, dijo José Carlos Pinto, de la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis.

El gobiernos

Durante la reunión con diputados y entidades sociales, el gobierno del DF dijo que no concuerda con actos abusivos por parte de agentes de seguridad. “Tenemos un problemas a ser resuelto Así que supe de casos de abuso, pedí al comandante Nunes [comandante-general de la Policía Militar del Distrito Federal, Marco Antônio Nunes] que fuesen levantados”, informó Rollemberg, en referencia al acto del último día 13.

El jefe del Ejecutivo afirmó además que respeta el derecho a la manifestación de los grupos populares. “Nuestro gobierno nunca fue y nunca será contrario a manifestaciones, pero somo contra cualquier tipo de violencia. Vamos a identificar a las personas que la practicaron, tanto entre los manifestantes cuando entre los policías”, garantizó.