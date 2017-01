Náutico e Santa renovados. Sport mantém elenco

No início do ano é comum se deparar com rostos desconhecidos da torcida vestindo as cores do seu clube. Entre dezembro e janeiro, quase 30 jogadores foram contratados pelos times da capital, que se preparam para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Com 12 caras novas, o Santa Cruz foi quem mais contratou, seguido do Náutico, com 11 contratações. O Sport contratou apenas 3 atletas, mas manteve a boa base que encerrou a Série A do ano passado.



As novidades no Santa Cruz começam pelo banco de reservas: Vinícius Eutrópio (ex-Figueirense) faz seu primeiro trabalho em Pernambuco. Após liberar o goleiro Tiago Cardoso para o rival Náutico, o Santa contratou o guarda-metas alvirrubro Júlio César, que faz companhia a Luiz Miller, formado na base. E anunciou a chegada de três zagueiros: Anderson Salles, 28 (ex-Goiás); Jaime, 26 (ex-Joinville); e Bruno Silva, 28 (ex- Oeste). Nas laterais foram mantidos Vítor, Gabriel Vallés, Tiago Costa e Eduardo.



Para volante chegou Elicarlos, 31 (ex-Figueirense e Náutico), que faz companhia a Wellington César. No meio-campo quatro contratações: David, 34, vindo do Goiás e também com passagens pelo Náutico; Thiago Primão, 23 (ex-Botafogo-SP); Tomás, 23 (ex-Joinville e Flamengo); além de Léo Costa, 30 (ex-Mumbay City, da Índia). Para o ataque chegam William Barbio, 24 (ex-Joinville); Everton Santos, 30 (ex-Figueirense); e Zé Carlos, 33, artilheiro do CRB em 2016.



Do grupo que disputou a Copa São Paulo de Juniores no início de janeiro, três atletas foram promovidos ao elenco profissional: o goleiro Lucas Silva, o zagueiro Thauan e o volante Otávio. O atacante Lucas Gomes, 19, que também disputou a Copinha, já integrava o elenco profissional do tricolor. Em jogo-treino contra o AGAP, o Santa Cruz foi montado com Júlio César; Vítor, Jaime, Bruno Silva e Eduardo; Wellington César, David e Thiago Primão; William Barbio, Tomás e André.



O Náutico também trocou de técnico, mas trouxe um velho conhecido: Dado Cavalcanti, que trabalhou o ano de 2016 no Paysandu. Além do goleiro Tiago Cardoso, chegado do rival Santa Cruz para fazem companhia às crias da base Jefferson e Bruno, o Alvirrubro anunciou a chegada de três zagueiros: Nirley, 28 (ex- Figueirense); Tiago Alves, 32 (ex-Ponte Preta); e Ewerton Páscoa, 27 (ex-Ceará e Sport). Eles se somam a Adalberto e Rafael Ribeiro remanescentes de 2016. Chama a atenção a falta de contratações para as laterais. Na posição o Náutico tem, até o momento, apenas atletas formados nas categorias de base: Joazi e David para a lateral-direita, já experimentados no profissional; e João Paulo, Igor Neves e Manoel para a lateral-esquerda – todos ainda sem qualquer jogo profissional.



Estão mantidos os volantes João Ananias, Rodrigo Souza, Niel e Cal Rodrigues. A única cara nova na posição é Bispo, 22 (ex-Getafe-ESP). Para o meio de campo chegam Dudu, 25 (ex-Fluminense); e Jefferson Renan, 23 (ex-Porto e já com passagem pelo Náutico em 2015). Eles farão companhia a Marco Antônio e Maylson. Para o ataque chegam Juninho, 31, e Anselmo, 36 (ambos ex-Fortaleza); Giva, 23 (ex-Joinville); Alison, 21 (ex-Atlético Goianiense); e William Silva, 22 (ex-Portuguesa Santista), que anotou 16 gols em 17 jogos na 2ª divisão do Paulista.



Do grupo que disputou a Copinha, quatro atletas sobem para o elenco profissional: o goleiro Sérgio, o zagueiro Feliphe Gabriel e os atacantes Gerônimo e Erik. No jogo-treino contra o Ipojuca o Timbu teve como time-base Tiago Cardoso; Joazi, Tiago Alves, Páscoa e João Paulo; João Ananias, Rodrigo Souza e Marco Antônio; Dudu, Jefferson Nem e Anselmo.



O maior trunfo da equipe rubro-negra foi a manutenção de grande parte do elenco, a começar pelo estreante treinador Daniel Paulista. O destaque vai para as renovações com o volante Ritchelly, de 25 anos, e com o meio-campo Diego Souza, 31, destaques do Leão na temporada passada. O clube também anunciou três contratações: o lateral-direito Raul Prata, 29 (ex-Luverdense); o meia Marquinhos, 27 (ex-Internacional); e o atacante Paulo Henrique, 27 (ex-Estoril, de Portugal). E cinco jovens da base foram promovidos ao profissional após a Copa São Paulo de Futebol Júnior: o zagueiro Adryelson, o lateral Caio, o volante Fabrício, o meia Pardal e o atacante Patrick.



Os recém-chegados se somam ao elenco remanescente de 2016, composto por Magrão, Agenor, Lucas e Maílson como opções para guarda-redes; Durval, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Oswaldo para a zaga; Renê, Mansur e Samuel Xavier para as laterais; Ritchelly, Ronaldo, Neto Moura e Thallyson disponíveis para a posição de volante; Diego Souza, Everton Felipe, Fábio Matos e Juninho no meio; e no ataque conta com Rogério e Reinaldo Lenis.



Não citado, mas integrante do elenco do Sport, o costarriquenho Rodney Wallace ainda não se apresentou ao clube com quem tem contrato até dezembro de 2017. Atacante, Rodney se firmou na lateral-esquerda. Fez 21 jogos como titular, anotou 4 gols e foi convocado para a seleção da Costa Rica. Mas sua esposa, com quem tem uma filha de 3 anos, não se adaptou ao Recife e o pressiona para retornar ao futebol dos Estados Unidos. O atleta chorou ao telefone com a diretoria rubro-negra, mas o Sport, que detém 65% dos direitos econômicos sobre o jogador, não se comoveu e ameaça puni-lo junto à FIFA.