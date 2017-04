Concha Acústica em Londrina completa 60 anos; Confira mais dicas culturais do PR

Inaugurada no dia 1° de Maio de 1957, a Concha Acústica de Londrina se tornou o palco de diversas atrações culturais e manifestações políticas na cidade. O projeto de Henrique Mindlin foi executado pelo engenheiro José Augusto Queiroz, durante administração do Prefeito Antônio Fernandes Sobrinho, para substituir o espaço anteriormente ocupado pela rodoviária.

Além de ser um dos cartões postais mais queridos de Londrina, hoje a “Concha” - como é carinhosamente chamada - é um dos poucos espaços públicos, totalmente abertos, que recebem atrações culturais inteiramente gratuitas e permitem o acesso de toda a população à cultura, incluindo pessoas e situação de rua.

Para comemorar a vida desse espaço que projeta as vozes e canções de manifestações políticas e artísticas no coração da cidade, a Diretoria de Ação Cultural apresenta três atrações no dia de seu sexagenário, feriado nacional do Dia do Trabalhador. Confira:







Quando: 1° de maio



17h às 18h: Escola de Circo de Londrina;



18h30 às 19h10: Batalha na Concha – WMC



19h30 às 20h30: Balé de Londrina e Escola Municipal de Dança



Onde: Concha Acústica - Rua Maestro Egídio C. do Amaral - Praça 1º de Maio



Quanto: 0800





>> Confira outras agendas culturais para Curitiba e Londrina:

[ Londrina ] Exposição Chotei Kotinda



O quê: Fotos de Chotei Kotinda, de 1940 e 1952, comemoram o centenário da chegada da família Kotinda ao Brasil. As fotos resgatadas retratam a adaptação da família Kotinda, vinda de Okinawa, no Japão, para seu estabelecimento em Lins, interior de São Paulo.



Quando: De 25/04 à 30/06, 2ª a 6ª feira: 8h às 12h e 14h às 18h e sábado: 8h às 12h



Onde: Espaço Cultural Ceddo - Rua Pernambuco, 725 – Londrina



Quanto: 0800

[ CURITIBA ] Educomunicação + revista digital



O quê: A oficina educomunicativa vai incentivar a produção conjunta de uma cobertura do evento, que resultará numa revista digital a ser publicada na internet. A ação será realizada pelo portal Universo Educom e pelo coletivo Parafuso Educomunicação, durante o 16° Encontro Paranaense de Educação Ambiental.



Quando: A oficina é dia 17 de maio, quarta-feira, das 14h às 17h. As inscrições para o público em geral vão até o dia 1º de maio, pelo site http://universoeducom.org/



Onde: Reitoria I da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Sala 519, Centro, em Curitiba.



Quanto: 0800

[ CURITIBA ] Doc “Sem Clima”



O quê: Qual a relação entre a bancada ruralista e as mudanças climáticas? Esta é a pergunta central que o documentário “Sem Clima – uma República controlada pelo agronegócio” busca responder. O filme foi produzido pelo grupo De Olho Nos Ruralistas e lançado recentemente.



Quando: Dia 4 de maio, quinta-feira, às 19h.



Onde: Auditório da UTFPR, Avenida Sete de Setembro, 3165, Rebouças, Curitiba.



Quanto: 0800

[ CURITIBA ] Com os punhos cerrados



O quê: Eugenio, Joaquim e João são três jovens que usam uma rádio clandestina para lutam pela liberdade e planejam a revolução. Quando começam a incomodar os poderosos, suas vidas passam a correr risco. O longa-metragem é Brasileiro, filmado em Fortaleza.



Quando: De 25 de abril a 10 de maio, às 16h (exceto nos dias 29, 30 de abril e 6 de maio).



Onde: Cinemateca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco.



Quanto: R$ 10 e R$ 5

Edição: Redação BdF PR