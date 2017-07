Manifestação cobra diagnóstico sobre crianças em situação de rua

A XI ação nacional Criança Não é de Rua acontece em dia 21 de julho com o tema “Por um diagnóstico nacional já”. No evento, organizações sociais de todo o país realizam atividades artísticas urbanas, blitz, panfletagens e coletam assinaturas para um abaixo-assinado.

Passados 24 anos da “Chacina da Candelária”, ocorrida no Rio de Janeiro em 23 de julho de 1993, o Brasil ainda não sabe quantas crianças e adolescentes estão em situação de rua. “O Brasil não tem dados consolidados nacionalmente sobre esta problemática. Alguns municípios realizam levantamentos, mas não existe um censo de todo o território Nacional”, denuncia o manifesto que convida a população a participar da atividade.

Ação nacional

Em sua XI edição, o evento é realizado anualmente com objetivo de dar visibilidade à situação de crianças e adolescentes que vivem nas ruas no Brasil, sensibilizar a sociedade e reivindicar, do poder público, ações para enfrentar este fenômeno social.

Para ficar por dentro

O quê: Ação nacional “Criança Não é de Rua”

Quando: Dia 21 de julho às 10h

Onde: Concentração na Boca Maldita, Centro de Curitiba

