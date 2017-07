Artigo | Nós podemos +, vamos lá fazer o que será

Quatro anos após a organização das primeiras experiências de cursinhos populares no estado de Minas Gerais, o movimento Levante Popular da Juventude lançou, no dia 10 de julho, a sua rede nacional de cursinhos populares, chamada Podemos +!







As primeiras iniciativas ocorreram em Teófilo Otoni e São João del Rei. Ao longo desses quatro anos outras também se somaram, como em Araçuaí, Lavras e Juiz de Fora. Hoje, além de Minas Gerais, a rede está presente em mais seis estados do país.







A rede Podemos + nasceu com uma mensagem para a sociedade brasileira, em tempos de um governo que tem adotado como saída para a crise econômica a retirada de direitos dos trabalhadores, com os cortes na educação e a recente aprovação da reforma trabalhista.







Qual futuro reserva o governo Temer para a juventude brasileira? Nesse contexto, a rede de cursinhos vem para afirmar que os retrocessos não serão aceitos pela juventude, ela quer decidir sobre o futuro do povo brasileiro e quer um futuro no qual o direito à educação e ao trabalho digno estejam assegurados.







Através dessas experiências, muitos jovens já acessaram ao ensino superior. O desafio é levar a rede de cursinhos para todas as regiões do estado de Minas Gerais, contribuindo para que mais jovens ampliem a sua oportunidade de acesso ao ensino superior.







A expectativa é que a rede Podemos + inicie seus trabalhos ainda neste ano em Belo Horizonte, com a organização de aulões pré-Enem e, para 2018, a inauguração de sua primeira turma.

*Gheidlla Mendes e Luiz Bugarelli são militantes do Levante Popular da Juventude em Minas Gerais

Edição: Joana Tavares