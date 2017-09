Artigo | Pelas mulheres, para toda a sociedade

"Direitos são para Mulheres e Homens - Responsabilidades Também!" Esta certeza inspirou mulheres agricultoras, assessoras técnicas e acadêmicas do Nordeste a construírem a Campanha Pela Justa Divisão do Trabalho Doméstico, e consolidar uma potente organização dessas mulheres através da Rede Feminismo e Agroecologia do NE.

O projeto reuniu mulheres, a fim de fortalecer as experiências de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), e a campanha surge a partir de questionamentos sobre as dificuldades das mulheres em acessar as políticas públicas e desenvolver habilidades diante das opressões sofridas no meio rural, apontando que as mulheres estão sobrecarregadas. Os afazeres de casa e o cuidado com as pessoas, devem ser de responsabilidade de todos na casa. É necessária uma mudança de atitude, a luta por justiça começa dentro de casa, no compartilhamento do trabalho doméstico. Isso garante uma realidade vida justa para todas as mulheres.

Enquanto ferramenta metodológica, a campanha é divulgada de



forma descentralizada, com peças de divulgação que fortalecem a identidade e comunicação feminista. Desde março de 2017, ocorreram mais de dez lançamentos da campanha, nos estados de RN; PB; PE; CE; PI, BA e MA, com realização de seminários, oficinas, congressos, feiras entre outras, promovidos pelas organizações integrantes da Rede em parceria com movimento de mulheres, universidades, e organização da sociedade civil, como a Articulação do Semiárido (ASA), que fará divulgação no semiárido brasileiro. Nosso desafio é fazer dessa campanha um instrumento de alteração de realidades, é urgente debater as desigualdades contra as mulheres no âmbito rural e urbano. Para contato, acesse a página.

https://www.facebook.com/peladivisaojustadotrabalhodomestico/ faça a adesão e seja #PelaDivisãoJustadoTrabalhoDoméstico!

*Janaina Henrique é cientista social, integrante da comissão da campanha e assessora técnica da AACC/RN.

*Ingrid Farias, Integrante da Equipe de Direito das Mulheres da Actionaid.

Edição: Monyse Ravena