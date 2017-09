Em última edição “pobre”, Cruzeiro fatura R$ 11 milhões

Além da marca de maior vencedor da Copa do Brasil, ao lado do Grêmio, a campanha do pentacampeonato cruzeirense rendeu algum dinheiro. O clube mineiro faturou R$ 11,685 milhões, somando as cotas de participação nas oito fases do mata-mata, do início da competição pelo título.

Já a partir do ano que vem, quem levantar a taça receberá um valor mais significativo: R$ 68,70 milhões. Já o vice deverá receber em torno de R$ 20 milhões.

Isso porque CBF e Globo celebraram novo contrato de transmissão, prevendo novos valores para os clubes.

