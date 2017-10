Agenda cultural | Música, cinema e oficinas para crianças nesta semana em Curitiba

A programação cultural desta semana em Curitiba está cheia de atrações para todas as idades. Confira:

[ OFICINAS ] “Ecoorquestra” e” Bonecos de Madeira”

O quê: A sexta edição do “Centro Histórico Divertido” convida a criançada a colocar a mão na massa com as oficinas de brinquedos. A “Ecoorquestra” vai possibilitar que os pequenos brinquem e apreciem os instrumentos musicais e de percussão, feitos de materiais recicláveis. Já na oficina “Bonecos de Madeira”, objetivo é fazer com que as crianças tenham a emoção de dar vida ao seu próprio brinquedo.

Quando: Dia 7, sábado, das 14h às 17h.

Onde: O Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP), rua Mateus Leme, 56, São Francisco. Curitiba-PR

Quanto: Entrada franca

[ CINEMA ] Mostra para Sylvio Back

O quê: Sylvio Back, um dos mais importantes diretores do cinema paranaense, chega aos 80 anos e ganha de presente uma Mostra com exibição de seu filmes. Uma seleção de 12 filmes representativos de sua carreira ocupará durante duas semanas as salas da Cinemateca e do Cine Guarani (Portão Cultural). A trajetória cinematográfica de Back é marcada pela constante participação em questões políticas, estéticas e sociais.

Quando e onde: Os filmes serão exibidos na Cinemateca de 3 a 8 de outubro e serão reprisados no Cine Guarani de 10 a 15 de outubro.

Quanto: Entrada franca.

[ MÚSICA ] Espetáculo musical AVECrianças

O quê: AVEduo trabalha com música popular sul-americana e composições para crianças. Formado pela brasileira Andréa Bernardini e pela argentina Viviana Mena, o duo traz canções infantis com temas cotidianos para rir e cantar. Logo após a apresentação musical é que a dupla vai ministrar uma oficina de canto e percussão. A prática propõe o resgate das raízes culturais da música brasileira e de sua importância na infância e adolescência, por meio de ritmos populares, tais como: samba, baião, marcha-rancho, frevo, maracatu, bumba-meu-boi, entre outros.

Quando: Dia 7, sábado, às 14h30.

Onde: Centro Cultural SESI Heitor Stockler De França, Av. Mal. Floriano Peixoto, 458, Centro.

Quanto: Doação de um livro infantil

