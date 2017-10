Encontre a dieta que combina com o seu treino

É comum que as pessoas que queiram perder peso ou ganhar massa muscular procurem se exercitar. Mas muitos não mudam hábitos alimentares para ajudar a alcançar os resultados esperados - ou até mudam, mas sem orientação profissional. Com alimentação adequada à rotina de treinos, o praticante tende a alcançar um melhor desempenho nos exercícios, além de ter hábitos mais saudáveis.

Um exemplo é a estudante Gabriela Lucas, 22 anos. Há 11 meses ela mudou sua rotina para ganhar massa muscular. Além da musculação 5 ou 6 vezes na semana, a estudante faz exercícios de queima de gordura e luta taekwondo. “No início não foi fácil. Eu não estava adaptada à alimentação necessária e nem à rotina de treinos, então ficava muito cansada e não tinha bom desempenho na academia”, recorda.

Após buscar ajuda de um nutricionista, Gabriela obteve resultados. “Consegui ganhar 8 quilos. E os hábitos saudáveis melhoraram minha disposição”, comemora. Sua dieta é baseada em proteínas, consumindo carboidratos para garantir que não perca peso. “Como frango e ovos no mínimo três vezes ao dia, além de queijo, carnes magras e peixe. E batata doce e tapioca, que são carboidratos”.

A nutricionista Ylana Leal, especializada em nutrição esportiva, diz que é importante buscar ajuda profissional para não cometer erros. Ela aponta os quatro principais erros de quem busca hipertrofia muscular: o uso de anabolizantes, a pressa para obter resultados, a monotonia alimentar e o consumo excessivo de suplementos. “A gente tem que começar é pelo básico, que é corrigir sua alimentação. Boa parte dos suplementos nem tem comprovação científica de que funciona”, diz Leal.

Já a estudante Grazielle Lira, 18 anos, tem treino e dieta focados na perda de peso. Ela quer fazer o concurso da Polícia Militar. Além da musculação cinco vezes na semana, alternando exercícios de queima de gordura e de ganho muscular, Grazielle também buscou uma arte marcial, o muaythai, que pratica duas vezes na semana. “O treino é pesado e dá resultado, ajuda a queimar gordura e definir o corpo”, diz Lira.

Sua dieta é simples: reduziu drasticamente o consumo de massas e frituras e cortou completamente os refrigerantes. “O treino e os cortes foram inteligentes. Mas eu aconselharia também o acompanhamento nutricional, para saber se a dieta dela realmente está adequada, com consumo correto de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras”, diz a nutricionista.

Ylana Leal também aponta erros comuns de quem busca emagrecer. “Não se deve tomar nada para emagrecer. O que se deve tomar é atitude para querer mudar os hábitos”, avisa. Outros erros são o imediatismo e a escolha de dietas sem orientação profissional. “Dietas têm muitas, mas a que realmente vai funcionar é aquela que tem o seu nome no início da folha, feita para você, adequada à sua rotina, seus gostos e seu bolso”, pontua. E recomenda nunca substituir refeições por shakes.

Leal aponta fatores fundamentais para a pessoa ter mais saúde. “O primeiro fator é ter uma alimentação equilibrada, sem extremismos ou maluquices. Consuma o que seu organismo precisa em relação à quantidade de carboidrato, proteínas e gorduras boas. Se você comer sempre bem no dia a dia, poderá fugir da rotina no churrasco da família, no aniversário e na ceia de natal”, aconselha.

O segundo ponto é praticar exercícios independente de querer emagrecer, ganhar massa ou manter o peso. “A gente envelhece, tem perda natural de massa muscular e temos que tentar minimizar isso, para sermos idosos com autonomia”. O terceiro ponto é a boa noite de sono. “É durante o sono que o organismo consegue colocar em ordem a desordem que provocamos durante o dia”. Portanto, busque se alimentar bem, se exercitar e dormir bem.

