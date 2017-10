Papo Esportivo | Fluminense repete final do Carioca contra Flamengo na Sul-Americana

Fiquei com duas certezas depois de ver a vitória do Flamengo sobre o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A primeira delas é que uma mudança de postura cai muito bem de vez em quando. Principalmente num elenco milionário como é o do "Mais Querido do Brasil". E a segunda (e talvez a mais óbvia) é que não tem nada definido.

O grande (porém momentâneo) alívio dos torcedores rubro-negros está na mudança de postura do time. Depois de uma partida tenebrosa diante do São Paulo no último final de semana, os comandados de Reinaldo Rueda entraram mais pilhados e mais focados diante do Fluzão. Talvez esse seja o trunfo de uma equipe que foi apontada como grande “papão de títulos” no início da temporada, mas que tem decepcionado muita gente até o momento. Principalmente pela maneira como o time vem encarando os grandes jogos.

Eu e você nos acostumamos a ver um Flamengo jogando com vibração, raça e disposição, mesmo com jogadores não tão habilidosos em campo. O que tem se visto ultimamente é uma equipe que joga de qualquer maneira. É por isso que a vitória e a atuação diante do Fluminense devem ser comemoradas sim.

Já o Tricolor das Laranjeiras pode jogar mais e melhor do que jogou. Assim como Abel Braga sabe que a formação do segundo tempo, com Gustavo Scarpa, Sornoza e Marcos Júnior (depois Wellington Silva) atrás de Henrique Dourado é uma das boas opções para a sequência da temporada. Amigos, o duelo na Sul-Americana está completamente aberto.

Botafogo

O Botafogo terá um compromisso complicado diante de um desesperado Atlético-MG fora de casa. Mas é jogo para vencer e se manter na briga pelo G7. Ainda mais com o Grêmio preocupado com a Libertadores da América. Mesmo com a forte pressão da torcida do Galo no Horto.

Vasco

Zé Ricardo terá a chance de mostrar a que veio no clássico deste sábado. Uma vitória diante do Flamengo pode colocar o Vasco de vez na briga pela vaga na Libertadores e acalmar um pouco os ânimos nos bastidores do clube. Se vencer, a vida do Trem Bala da Colina ficará excelente no Brasileirão.

Um grande abraço e até a próxima!

Edição: Mariana Pitasse