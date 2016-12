Nossos Direitos | Breves comentários sobre o auxílio-doença

O auxílio-doença é o benefício previdenciário pago pelo INSS após o 16° dia de afastamento do trabalhador. Apesar do nome, não é pago apenas em razão da aquisição de doença, mas de qualquer situação que gere a incapacidade total e temporária do segurado, mesmo em acidentes.

A incapacidade deve ser total, ou seja, deve inviabilizar o trabalho tipicamente realizado pelo segurado. E deve ser temporária, tendo a possibilidade do retorno.

Pode-se falar em auxílio-doença previdenciário e em auxílio-doença acidentário. Os dois asseguram o mesmo valor – que é de 91% do salário de benefício do segurado. No entanto, eles também possuem diferenças.

O auxílio previdenciário não pressupõe a existência de relação entre a incapacidade e o trabalho desenvolvido, e exige doze contribuições de carência ao Regime Geral da Previdência Social.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário não exige carência e assegura a estabilidade provisória do trabalhador no seu emprego por doze meses após o término do benefício. Outra informação é que pode ser pleiteada a conversão de um auxílio previdenciário em acidentário.

É comum o INSS cessar o benefício de auxílio-doença de forma indevida, valendo-se da chamada “alta programada” para estipular uma data em que o segurado já estaria recuperado, independente de nova avaliação pericial. Às vezes o benefício é restabelecido, mas há um intervalo em que o segurado ca sem receber nada. Esse tipo de medida é alvo de críticas, podendo ser acionado o Poder Judiciário.

As informações deste coluna foram repassadas pelo procurador da República, Júlio José Araújo Júnior.

