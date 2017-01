Fatos Curiosos da História | Sexta-feira 13

O 13 é considerado um número de azar há muito tempo e por diversas religiões, em comparação com o 12, número completo (12 meses do ano, 12 deuses do Olimpo, 12 horas do relógio). Já a superstição com as sextas-feiras é atribuída à oposição geral do cristianismo às religiões pagãs.

A sexta-feira recebeu seu nome em inglês, Friday, por causa da deusa nórdica do amor e do sexo, Frigga. Conforme historiadores, ela era uma forte figura feminina e representava, portanto, uma ameaça ao cristianismo, dominado historicamente por homens. Para combater sua influência, a igreja cristã caracterizou Frigga como bruxa, difamando o dia que fazia referência a ela.

Na numerologia, 13 é considerado um número irregular.

Para que haja uma sexta-feira no dia 13, o mês deve começar em um domingo.

Muitos hotéis e inclusive hospitais não possuem um 13 º andar. Também aeroportos, às vezes, não têm um portão 13.

O termo criado na psicologia para o medo da sexta-feira 13 é "paraskavedekatriaphobia", derivado das palavras gregas "Paraskevi", que significa "sexta-feira" e "dekatreís", que significa "treze".

No dia 13 outubro de 1972, uma sexta-feira, o voo 517 da Força Aérea Uruguaia caiu nos Andes.

Durante a Segunda Guerra Mundial, cinco bombas alemãs atingiram o Palácio de Buckingham na Inglaterra na sexta-feira, 13 de setembro de 1940, e destruíram a Capela do Palácio, como parte dos bombardeamentos "Blitz" de Adolf Hitler.

Estima-se que todas as sextas-feiras 13 custam para a economia dos Estados Unidos cerca de US$ 900 milhões em perdas, pois muitas pessoas se recusam a fazer negócios ou pegar avião.

O cineasta britânico Alfred Hitchcock nasceu no dia 13 de agosto de 1899, uma sexta-feira. Ele estrearia como diretor com um filme chamado "Número 13", que nunca foi finalizado devido a problemas financeiros.

Em 2017, teremos duas sextas-feiras 13, uma em janeiro e outra em outubro.

Fatos Curiosos da História

Locução: José Bruno Lima

Produção: Mauro Ramos

Sonoplastia: Adilson Oliveira