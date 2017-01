Inscrições para o Sisu começam nesta terça e vão até sexta

As inscrições para o Sisu, Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (24) e vão até sexta-feira (27). O resultado será divulgado no dia 30. O período de matrícula será de 3 a 7 de fevereiro.

O Sisu seleciona os estudantes com base na nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cabe a cada instituição definir o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do exame.

