Celso de Mello e Luiz Fachin são cotados para Lava Jato

A definição do substituto de Teori Zavascki como relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal deve ficar entre o decano da Corte, Celso de Mello, e Luiz Fachin. Entre os ministros que compõem a 2ª Turma do STF, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, por seus vínculos passados com o PT, estariam fora de cogitação. Gilmar Mendes, cujas críticas a procedimentos da Lava-Jato são conhecidas, também. Celso de Mello não gostaria de assumir o caso, mas pode ser convencido. Ele já é o revisor de turma do processo. Já Fachin estaria disposto a trocar a 1ª pela 2ª Turma.

Informações são de reportagem do Valor.

"No Palácio do Planalto, a ideia de a presidente da Côrte, Cármen Lúcia, fazer a homologação das delações dos executivos da Odebrecht durante o recesso é malvista."