Edição 170 do Jornal Brasil de Fato Minas Gerais

O futebol é do povo! Taça das favelas reúne 32 comunidades no campo do Santa Lúcia. Campeonato, inédito no estado, organiza disputa entre times de comunidades mineiras. São 8 seleções femininas e 24 masculinas e todos os atletas têm entre 14 e 17 anos. O Torneio promove a solidariedade, protagonismo popular e participação feminina. As disputas começaram neste fim de semana.

Trans na faculdade - No dia da visibilidades trans, 29 de janeiro, jovens celebram a queda de uma barreira; a continuidade dos estudos e a entrada na universidade. Pré - vestibular exclusivo para comunidade trans promove e incentiva a continuidade dos estudos entre jovens de BH. A proposta que começou como uma cursinho preparatório específico para trans se tornou uma ONG e agora a TransVest também oferece outros tipos de serviços para a comunidades trans, como aulas de idiomas e assistência psicológica.

Disputa pela Lava Jato - Após morte trágica do ministro Teori Zavaski vaga deixada pelo juiz, relator da Operação Lava a Jato, no Supremo Tribunal Federal tem tomado as atenções de políticos e jurídicos de todo o país. Segundo a Constituição, a substituição de Teori deve ser indicada pelo presidente. No entanto, Associação de juízes pela Democracia critica falta de transparência no processo de indicação do nome para compor a corte e teme perfil de candidato escolhido, já que o próprio Michel Temer foi citado nas delações.



Ouça o programa e saiba como adquirir o Jornal Brasil de Fato.