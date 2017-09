Editorial | Em defesa das empresas estatais

Em outubro, trabalhadores e sociedade civil se unem para barrar o projeto do governo Temer (PMDB) de colocar o patrimônio público e setores do Estado à venda. Ainda em agosto de 2017, o presidente golpista havia anunciado a privatização de 57 empresas estatais.

Por isso, iniciando dia 3 de outubro, petroleiros, bancários, eletricitários, funcionários dos Correios, entre outros, fazem ato nacional para debater que a venda de empresas estatais significa: menos investimentos, economia fraca diante das crises e menos crescimento econômico.

Por que empresas estatais não devem ser vendidas? Em primeiro lugar, empresas são privatizadas a “preço de banana”, como se diz. Este é o caso da mineradora Vale, vendida por R$ 3,3 bilhões, em 1997, mas com patrimônio de R$ 100 bilhões. Hoje, no caso da Eletrobras, a proposta de venda pelo governo Temer é pelo preço de R$ 20 bilhões, mas seu valor alcança até R$ 400 bilhões.

Um dos exemplos de investimento do Estado é a Noruega, país conhecido pelo alto grau de avanço social. Isso porque o poder público soube investir os recursos do petróleo em programas sociais, gerenciados para melhorar a condição de vida do povo norueguês, por meio de um Fundo Soberano. A luta é esta!

“A venda de empresas estatais significa: menos investimentos, economia fraca diante das crises e menos crescimento econômico”

Edição: Pedro Carrano