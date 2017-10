Ouvir Estrelas | Você sabe o que significa pertencer a um determinado signo?

No quadro Ouvir Estrelas dessa semana, a astróloga Ana Lucia Vaz conversa com a jornalista Raquel Júnia sobre porque o signo solar é o mais conhecido e o que isso significa.

Confira o quadro na íntegra:

Vamos começar nosso papo falando sobre aquele signo que quase todo mundo conhece, que a gente identifica como o nosso. O signo que é definido pelo dia e mês do nosso nascimento. Na verdade, astrologicamente, este é o signo solar. Ou seja, quando digo o meu signo, estou dizendo que no dia em que nasci, o Sol transitava por aquele signo.

Os signos são os equivalentes astrológicos das constelações que a gente vê no céu. Então, esse signo diz apenas a posição do Sol quando nasci. As pessoas me perguntam sempre: como podem existir piscianos ou virginianos tão diferentes? É porque quando a gente traça o mapa, não olha só a posição do Sol, mas também a posição da Lua, de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Alguns astrólogos ainda olham a posição de alguns asteróides.

O que o mapa astral mostra é o desenho do céu, visto a partir da terra, no momento em que a pessoa nasceu. Por isso, nós temos vários signos no nosso mapa. No entanto, temos o foco no signo solar porque o Sol é o centro do sistema solar. E como centro do sistema solar, simboliza o nosso centro. O centro ao redor do qual todo o resto gira, mas para saber como gira, vamos ter que analisar os outros aspectos do mapa.

Edição: Raquel Júnia